Cuerpo reivindica la unidad del Gobierno en la subida del SMI y ve las dos opciones de los expertos "equivalentes"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido este viernes que las dos opciones planteadas por los expertos en su informe al Ministerio de Trabajo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) son "equivalentes", puesto que los perceptores no perderán poder adquisitivo sea cual sea finalmente la cifra. Del mismo modo, el titular de Economía ha reivindicado la unidad del Gobierno en la reflexión.

"Es importante dar ese mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, a los perceptores del salario mínimo interprofesional, porque su sueldo va a seguir manteniendo ese ritmo de crecimiento con respecto al conjunto de la economía", ha expuesto el ministro, en declaraciones a la prensa en Bruselas a su llegada a una reunión de ministros de Finanzas de la UE (Ecofin), recogidas por 'Europa Press'.

De esta forma, Cuerpo ha subrayado que el SMI se mantendrá "en el 60% del salario medio" y, además, "no va a perder poder adquisitivo", por lo que ha considerado que la propuesta de los expertos permite "estar contentos", y ha advertido de que ahora, las siguientes etapas se darán "dentro del diálogo social" para poder adoptar la subida "antes del final de año o cuanto antes podamos".

El informe de los expertos apunta un aumento del 3,1% o del el 4,7%, dependiendo de si tributa o no en el IRPF, por lo que el ministro ha querido insistir en que se trata de opciones "equivalentes", aunque no ha querido responder a cuál de los dos porcentajes le gusta más. "No quiero hablar de cifras antes de que presenten estas cifras en unas horas en el propio Ministerio de Trabajo", ha razonado.

Defiende la unidad del Gobierno

En cualquier caso, Cuerpo ha destacado que "la buena evolución de la economía va a afectar positivamente también a los perceptores del SMI, y no van a perder poder adquisitivo". Por tanto, ha pedido "tranquilidad" a los ciudadanos, aunque quede aún por "valorar" cuál de las dos alternativas se establece, al tiempo que ha insistido en que son "una misma cifra con dos percepciones distintas".

Al ser cuestionado acerca de las discrepancias entre su Ministerio y el de Hacienda sobre si la retribución mínima debe tributar, Cuerpo ha defendido la unidad del Ejecutivo, y ha apuntado que la valoración está por hacer, mientras recordó que el año anterior, tras "una paso adelante" del Ministerio de Hacienda, se optó por la no tributación.

"Esta es la valoración que tendremos que hacer y tendrá que hacer el Ministerio de Hacienda, porque además supone también un alivio adicional para las empresas. Esa es la decisión que tomamos el año pasado y veremos en las próximas semanas por donde avanzamos", ha razonado.

"Se mantienen en línea con la evolución de la inflación, no van a perder poder adquisitivo y además también se benefician de la buena evolución de la economía", ha remachado, para después apuntar que la propuesta de los expertos ofrece una "vía clara para seguir avanzando" y que la posición del Gobierno "es conjunta" respecto a respetar el trabajo de los expertos y hacer que el trabajo salga adelante.