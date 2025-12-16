El Periódico Extremadura

La alianza estratégica España-Portugal: el momento del Suroeste ibérico

Prensa Ibérica ha celebrado en Badajoz el foro Impulsa, un encuentro concebido para situar al Suroeste Ibérico en el centro del debate estratégico peninsular. El evento ha reunido a instituciones, empresas y expertos de España y Portugal para analizar los retos y oportunidades de un territorio que, pese a su dimensión y potencial, sigue reclamando mayor protagonismo en los grandes ejes de desarrollo europeo.

'Impulsa' pone el foco en un espacio que suma más de siete millones de habitantes si se consideran ambos lados de la frontera. Un área que cuenta con recursos energéticos, capacidad agroalimentaria, patrimonio cultural y posición geoestratégica, pero que arrastra déficits históricos en infraestructuras, conectividad y visibilidad.

CRÓNICA | El Suroeste se erige como bloque estratégico: "Estamos aquí para reivindicar el AVE que una España y Portugal"

Foro Impulsa
La apertura institucional de este Foro, que busca dar al Suroeste ibérico el lugar que le corresponde, ha contado con la intervención del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; y el consejero de Economía de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría.

"Con este encuentro pretendemos instalar en la agenda pública la idea de que el impulso del Suroeste no es solo una necesidad regional sino también una oportunidad estratégica para España y una prioridad nacional para el equilibrio y la justicia territorial", ha afirmado Javier Moll.

"Impulsar el Suroeste no es solo una necesidad regional sino también una oportunidad estratégica para España"

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, ha destacado en su discurso que los ciudadanos de Extremadura, Andalucía occidental y el sur de Portugal "comparten historia, cultura, agricultura, industria y un horizonte de modernización". "Donde antes había fronteras, queremos demostrar que ahora se pueden levantar puentes de progreso", ha añadido.

Moll ha subrayado que "este vasto territorio, que va del Alentejo y el Algarve a Cáceres y Badajoz, pasando por Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz, tiene el talento, el potencial y la aspiración de convertirse en uno de los grandes polos de desarrollo energético y tecnológico en Europa".

Leer noticia
Ignacio Gragera
El alcalde de Badajoz durante su intervención en el Foro Impulsa.
ALCALDE DE BADAJOZ

Ignacio Gragera: "El eje Madrid-Lisboa debe convertirse en una prioridad en las agendas de los gobiernos español y portugués"


El alcalde de Badajoz defendió, en el Foro Impulsa, el papel estratégico de Badajoz y del conjunto del territorio transfronterizo como eje de conexión entre España y Portugal, y reclamó mayor protagonismo para esta zona en los grandes corredores de desarrollo europeos. Gragera subrayó la importancia del encuentro como espacio para analizar “el presente de este territorio, el futuro que queremos para él, sus retos, sus oportunidades y, sobre todo, sus fortalezas”.

LEER NOTICIA

Guillermo Santamaría
El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura.
CONSEJERO DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Guillermo Santamaría: "No podemos consentir que el AVE Madrid-Badajoz se vaya más allá de 2030"


"Extremadura está creciendo a un ritmo más alto que la eurozona. El PIB per capita va a seguir creciendo por encima de la media nacional gracias al trabajo de empresarios y emprendedores, todo ello rebajando impuestos y la deuda de la región”, ha afirmado el consejero de Economía de la Junta de Extremadura durante su intervención en el Foro. Santamaría ha destacado que se han creado más de 1.100 empresas en lo que va de año, así como unos 800 autónomos, de los que el 80% son mujeres. "El consumo de los hogares se ha reactivado gracias al crecimiento de los salarios, la comunidad en la que más lo ha hecho", ha destacado.

LEER NOTICIA

Sara Hernández del Olmo
Sara Hernandez del Olmo, en el Foro Impulsa.
SECRETARIA GENERAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

Sara Hernández del Olmo: "El Gobierno ha invertido 1.780 millones en Extremadura en trenes y carreteras"


La secretaria general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes ha asegurado que el esfuerzo presupuestario del Gobierno se ha duplicado en los últimos años en la región. "Si comparamos las cifras de inversión de 2024 con las de 2017 encontramos que ha pasado de 143 a 311 millones de euros. Se han más que duplicado los recursos en siete años", ha afirmado.

LEER NOTICIA

"El éxito del suroeste ibérico pasa por que nos reconozcamos, nos redescubramos y nos comprometamos"

Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, condensó los debates de la jornada —energía, transporte, talento y agroalimentación— en una propuesta de futuro: convertir el suroeste ibérico en un proyecto compartido y dejar de mirarlo como periferia para situarlo como polo de oportunidades.

Su conclusión se articuló en torno a tres condiciones —"reconocernos", "redescubrirnos" y "comprometernos"— que presentó como un marco de trabajo para que el suroeste ibérico consolide una identidad compartida, actualice la mirada sobre su papel en la Península y convierta esa ambición en decisiones y alianzas sostenidas.

Leer noticia
Foro Impulsa
Miguel Ángel Leal (CEO Grupo CL Industrial): "Como proyecto común que es Europa, somos muy lentos"
LEER NOTICIA
Foro Impulsa
Joaquín Segovia (Telefónica): "El gran reto sobre la mesa es convertir la conectividad en prosperidad"
LEER NOTICIA
Foro Impulsa
Ismael Clemente (Merlin Properties): "Invertiremos 2.000 millones en centros de datos en Extremadura"
LEER NOTICIA
Foro Impulsa
Hidrógeno verde, minería o frutos rojos: el papel protagonista de Huelva en el desarrollo del suroeste peninsular
LEER NOTICIA
Foro Impulsa
España y Portugal: tan parecidos y tan distantes
LEER NOTICIA
Foro Impulsa
El presidente de la Diputación de Cáceres pide la creación de un Pacto del Mundo Rural
LEER NOTICIA
Foro Impulsa
La cultura, elemento transformador de las ciudades del Suroeste peninsular: "Es una palanca para atraer industria"
LEER NOTICIA
Foro Impulsa
El sector agroalimentario reclama agilidad e infraestructuras en el Suroeste ibérico para su desarrollo
LEER NOTICIA
Foro Impulsa
Estrategias para el arraigo en el territorio: "Sin empresas fuertes no hay empleo ni arraigo"
LEER NOTICIA
Foro Impulsa
El Suroeste peninsular se reivindica como hub energético: "Podemos ser el lugar donde se mire Europa"
LEER NOTICIA
Foro Impulsa
Lisboa reclama una conexión ferroviaria "digna" con Madrid por Badajoz
LEER NOTICIA
Foro Impulsa
Extremadura atrae centros de datos por sus renovables, pero la saturación de la red amenaza inversiones
LEER NOTICIA
Foro Impulsa
Las comunicaciones del Suroeste Ibérico se erigen como el "gran reto" del territorio
LEER NOTICIA
Foro Impulsa
Tendencias informativas: política, seguridad ciudadana y empleo dominan la conversación social
LEER NOTICIA

UN REPORTAJE MULTIMEDIA DE PRENSA IBÉRICA

Textos: Ángel García Collado y Miguel Ángel Muñoz (El Periódico de Extremadura); Claudia Goyeneche y Jonás Herrera (La Crónica de Badajoz); Cristina Andrade y Andrea San Martín (El Periódico de España); Gabriel Santamarina, Pablo Gallén y Jaime Mejías (Activos); Clara Campos (El Correo de Andalucía); Hugo Gallardo (Diario Córdoba).

Minuto a minuto: Javier Quintana y José Luis Escudero (Redacción Central PI).

Fotos y vídeos: José Luis Roca (Redacción Central PI); Carlos Gil; PI Studio.

Redes Sociales: Patricia Morales.

Coordinación: Nekane Chamorro, Jorge Fauró y Marian Navarcorena.

Dirección: Gemma Robles.

