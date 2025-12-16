La cultura, elemento transformador de las ciudades del Suroeste peninsular: "Es una palanca para atraer industria"

La primera edición del Foro Impulsa, el gran encuentro económico del Suroeste de la Península Ibérica que organiza Prensa Ibérica, ha incluido la celebración de la mesa redonda “Ciudades que Inspiran: Cultura, Patrimonio y Futuro”, en la que se ha abordado la realidad de tres capitales con gran arraigo patrimonial e histórico a los dos lados de la frontera entre el suroeste de España y Portugal.

En este diálogo han participado Rafael Mateos, alcalde de Cáceres; Carmen Carvalheira, vereadora da Câmara Municipal de Évora; Manuel José González Andrade, alcalde de Olivenza, y Rafael Romero, director de ‘Diario Córdoba’, como moderador.

En primer lugar, los intervinientes han señalado la importancia de la cultura y el patrimonio como elemento transformador, además de vertebrador, para el territorio, y como "palanca" para poder atraer inversiones industriales, como ha señalado el alcalde de Cáceres, ciudad que aspira a la capitalidad europea de la cultura.

Por su parte, Carvalheira ha destacado que Évora es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde hace 40 años -al igual que lo es Cáceres-, lo que ha sido "fundamental" para el desarrollo de Évora, "para unir entidades y personas". "La cultura ha jugado un papel crucial en nuestra ciudad", ha abundado, al tiempo que ha puesto un acento especial en la inclusividad.

El alcalde de Olivenza ha destacado el carácter dual de su ciudad, en la que sus vecinos tienen doble nacionalidad, ya que a lo largo de la historia ha pertenecido a ambos países. "Durante mucho tiempo se dio la espalda a Portugal, pero creemos que el futuro está en esa historia compartida que nos da una singularidad única", ha destacado.

Cáceres, en busca de la capitalidad europea

Uno de los proyectos en los que se encuentra embarcada Cáceres es la candidatura para ser capital de la cultura europea, un reto que es mucho más que la obtención de un título, según ha destacado su alcalde.

"Recorrer el camino, sea cual sea el resultado, ya ha merecido la pena, porque se trata de un proyecto colectivo que ilusiona a toda la sociedad, donde no hay colores políticos", ha abundado.

El turismo como motor

Por otro lado, la mesa redonda ha abordado el papel del turismo en cada una de las tres ciudades representadas.

Carvalheira ha destacado la colaboración con España y lo importante que es para un municipio como Évora, pegado a la frontera, el turismo nacional, mientras que Mateos ha indicado que su apuesta es la "por un turismo sostenible que no se convierta en un problema para los vecinos".

El alcalde de Olivenza ha señalado que Portugal es el principal país emisor de turistas a su localidad, a la que se acercan también "por un sentimiento de pertenencia".