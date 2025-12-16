El sector agroalimentario reclama agilidad e infraestructuras en el Suroeste ibérico para su desarrollo

La industria agroalimentaria asentada en Extremadura tiene dos peticiones muy definidas: agilidad e infraestructuras. Sin ninguna de ellas, la economía no termina de despegar, han coincidido los ponentes de la mesa redonda El Suroeste alimenta a Europa, dentro del Foro Impulsa de Prensa Ibérica celebrado este martes en Badajoz.

"Tanto en la parte agrícola como en la industrial, es un sector que está avanzando muy rápidamente en la incorporación de tecnologías", ha avanzado Manuel Vázquez Calleja, CEO de Conesa Group, líder mundial de la producción de polvo de tomate en el mundo, con fábricas en EEUU, China y Europa, donde destacan las nueve naves entre Extremadura y Sevilla. En ese sentido, el director General de Apis Group, Eduardo Fernández, ha destacado el "valor añadido" que aporta el ecosistema del Valle del Guadiana como la "experiencia que aportan al producto" los agricultores y cooperativas de la zona".

"Es un sector estratégico para la región", ha subrayado Vázquez, destacando su peso con datos de producción y exportaciones: "el 70% del tomate que ese transforma en España se hace en Extremadura, lo que supone el 25% de Europa y el 5% del mundo". Por su parte, el 60% de las exportaciones extremeñas proceden del sector agro y dentro de esa parte, el 25% lo representa el sector del tomate".

Sin embargo, el principal "palo en la rueda" que lastra el desarrollo potencial de la región se encuentra en la falta de infraestructuras de conexión con el territorio, tanto por carretera, ferroviaria o aérea, han señalado. Por un lado, "incrementa el coste de las exportaciones"; por otro, dificulta la atracción de mano de obra y de talento. "No podemos hacer atractiva esta región si no se puede venir", ha concluido el director de Apis, Eduardo Fernández.

Durante la mesa, también se ha expuesto el déficit de la administración en materia hidráulica, por su falta de modernización y capacidad de almacenamiento.

Inversión en el territorio

En la mesa del sector agro también ha aportado su visión Pablo Da Rold, director general de Monliz España, un grupo empresarial dedicado a los vegetales congelados, instalado desde hace décadas en la región y participado por capital extranjero. "Hemos triplicado nuestra fabricación en 15 años, de las 10.000 a las 30.000 toneladas", ha detallado Da Rold. Además, en 2019 fueron la primera empresa en trasladarse al polo logístico dentro de un plan de ampliación empresarial, sin que apenas hubiera caminos cimentados.

Entre las fortalezas para apostar por el territorio extremeño y el corredor suroeste, el director de Monliz España ha destacado la proximidad con Portugal, donde además tienen una planta envasadora, así como las condiciones del territorio ("nutrientes del suelo, el agua y el capital humano").

Además, ha asegurado que la compañía tiene un plan de crecimiento del 5% anual en los próximos tres años. Sin embargo, ha apuntado a la falta de "agilidad" en la "parte técnica de la administración" como el principal punto de mejora en España, respecto a otros países europeos.

Financiación

Desde otro punto de vista, Pedro Antonio Martínez Atalaya, director Agrobank DT Castilla la Mancha y Extremadura, ha reflejado la propuesta de valor que aporta la marca agro de CaixaBank en la financiación, que es la parte más visible, pero también apoyando a la digitalización del sector y la formación, a través de convenios con universidades.

Por otro lado, ha resaltado la labor de cercanía con el territorio, con 49 oficinas especializadas en Extremadura y una decena de profesionales conocedores de las necesidades particulares de cada sector dentro de la agricultura.