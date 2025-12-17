SECTOR INMOBILIARIO
Madrid Nuevo Norte ficha al 'exCEO' de Vía Célere a las puertas de iniciar sus primeras obras
La compañía participada por BBVA, Merlin Properties y San José ha elegido a José Ignacio Morales como primer espada para "liderar la compañía en la nueva etapa"
Crea Madrid nuevo Norte (CMNN), mayor propietario de los suelos del desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte (antes la Operación Chamartín) ha fichado a José Ignacio Morales Plaza. El exconsejero delegado de la promotora será el nuevo primer espada de la compañía participada por BBVA, la socimi Merlin Properties y la constructora San José, nombramiento que se produce en la antesala del inicio de las primeras obras de urbanización, previstas para la primera mitad de 2026.
En un comunicado, el presidente, Álvaro Aresti, ha apuntado que la incorporación de Morales se enmarca "en la decisión estratégica de la compañía de seguir impulsando y consolidando el proyecto Madrid Nuevo Norte, tanto desde el punto de vista técnico como económico, para hacer realidad esta actuación urbanística clave para el futuro de Madrid". Si se cumplen los plazos previstos, antes de junio del próximo año entrarán las primeras grúas en la primera de las fases. "Estamos convencidos de que la experiencia de José Ignacio, sus conocimientos financieros y su amplia visión del proceso de transformación de suelo y del ciclo inmobiliario van a ser determinantes para que la compañía afronte con éxito esta nueva y exigente etapa", resumió Aresti.
Curriculum de José Ignacio Morales
Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, el nuevo consejero delegado de Crea Madrid nuevo Norte cuenta con un Executive MBA en IESE Business School y una larga experiencia en el sector financiero e inmobiliario, aunque también paso por compañías como la ingeniería Sener. Tras su salida de Vía Célere en 2023 fundó Terrano Capital, un fondo de deuda especializado en la financiación de promociones y suelo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cáceres prepara su gran homenaje a Robe con una noche de música y poesía
- Padres del CEIP Delicias de Cáceres muestran su preocupación por los cambios de profesores en infantil
- Jamones, paletas y lomos ibéricos: los protagonistas indiscutibles de las mesas navideñas de Cáceres
- Un incendio en una vivienda frente al Serrano Macayo de Cáceres obliga a desalojar un edificio entero y los bomberos logran salvar al menos a ocho personas
- Paradiso, el nuevo local LGTBI de Cáceres, ofrecerá fiestas temáticas especiales y bingo los domingos por la tarde
- Polémica por las palabras de Abascal de 'desinfectar' el palacio de congresos, tras el homenaje a Robe
- Extremadura ofrecerá 2.000 euros a los autónomos mayores de 65 años que retrasen su jubilación
- Los vecinos del número 4 de la calle Gil Cordero en Cáceres, contra la instalación de un piso de menores tutelados en su bloque