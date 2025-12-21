Safe Creative, la 'coca-cola' de los derechos de autor digitales que se hace en Zaragoza

En un mundo digital donde un clic puede replicar, plagiar o generar obras en segundos, la pregunta sobre quién es el autor de qué se vuelve cada vez más crucial. Desde 2007, la startup zaragozana Safe Creative ha trabajado para dar respuesta a este desafío, ofreciendo herramientas para que creadores y empresas certifiquen su autoría. Hoy, con más de 400.000 usuarios y 4 millones de obras registradas, se enfrentan a un nuevo paradigma: la explosión de la inteligencia artificial.

"Nuestra misión principal era ofrecer herramientas fáciles y sencillas de usar para que cualquier creador pueda generar sus propias evidencias de autoría", explica Mario Pena, director de Operaciones (COO) y empleado número uno de la empresa. "Asumimos que los derechos de autor nacen en el momento de la creación, pero un registro, si bien no es obligatorio, es interesante para informar de su existencia y defenderse en casos de plagio o uso indebido", señala.

Del creador individual a las empresas

Lo que comenzó como un registro digital de obras –literarias, musicales, visuales– ha evolucionado hacia un ecosistema más amplio. "Creamos herramientas tecnológicas que permiten certificar la existencia de obras en un momento determinado. Con el tiempo, empezamos a ofrecer además el registro de derechos de autor, certificación de envío de correos, de capturas de pantalla, navegaciones…", detalla. Actualmente, su abanico cubre desde el creador individual hasta empresas que gestionan propiedad intelectual e industrial, incluyendo el registro de marcas a nivel mundial mediante procesos semiautomatizados.

La empresa es 100% de capital español y tiene su sede en Zaragoza, donde emplea a 12 personas. Fue fundada por Juan Palacio (CEO) con el apoyo del inversor Ángel Asín (presidente), un empresario aragonés con una larga trayectoria en el ámbito tecnológico y el emprendimiento digital con proyectos de gran éxito como Iasoft y Espúblico. Con una facturación que ronda el millón de euros y en beneficios, la firma opera globalmente. Cerca del 45% de sus usuarios son internacionales, con fuerte presencia en México, Argentina, Estados Unidos y Europa.

Desde el primer instante

La irrupción de la inteligencia artificial no ha hecho más que reivindicar la necesidad de sus servicios. "Nos ha hecho plantearnos una cuestión absolutamente fundamental: la importancia de proteger la conexión humana entre los creadores y el público", reflexiona Pena. Ante la posible indistinguibilidad futura entre obras humanas y generadas por IA, Safe Creative apuesta por certificar todo el proceso creativo.

"Estamos desarrollando la posibilidad de certificar desde el primer instante en que a alguien se le ocurre algo. Se puede crear una cadena histórica de cómo ha ido evolucionando una obra, desde la idea original, bocetos o versiones", afirma. "Cuando en el futuro estas obras –generadas por IA– sean muy difíciles de distinguir, la autenticidad va a ser la clave diferenciadora", destaca.

El uso ético de la tecnología

Pena es claro sobre el uso responsable de estas herramientas. "Lo que es exigible es que hagan un uso ético, licenciado y autorizado de las obras con las que se entrenan", defiende. Para ello, la empresa es miembro de la Content Authenticity Initiative (CAI), una alianza internacional con gigantes como Adobe, BBC, OpenAI, Sony o Nikon que trabaja en estándares tecnológicos para acreditar el origen y la autenticidad de los contenidos digitales.

Los servicios de Safe Creative van desde suscripciones de unos 10 euros al mes para creadores individuales (con registros ilimitados) hasta planes enterprise personalizados para grandes empresas o despachos de abogados. Las pruebas tienen validez permanente, no caducan nunca. "Una vez que tienes el certificado es para ti para siempre", subraya. La filosofía de la plataforma se basa en automatizar procesos complejos para hacerlos accesibles y asequibles. "No tienes nada que perder, tienes todo lo que ganar", añade.

Ambición de crecer

Autoproclamados, con humor pero con base, como "la Coca-Cola de los registros de derechos de autor digitales", se consideran el referente en su sector. "Somos indudablemente el más potente y el más grande, en órdenes de magnitud mayor", sostiene el directivo.

Su visión de futuro es ambiciosa. Safe Creative quiere evolucionar hacia una plataforma integral "360 grados" para la gestión de activos intelectuales empresariales, un proyecto a varios años vista que prevé ampliar tanto servicios como plantilla. "Queremos ser un único sitio para que cualquiera, desde el creador más humilde hasta la empresa más avanzada, pueda tener todo su catálogo de propiedad intelectual asegurado", concluye Pena. En un mundo digital cada vez más complejo, esta empresa aragonesa posiciona la autenticidad humana como el valor más seguro.