El ascensor social sigue funcionando... sobre todo para las élites (sean hombres o mujeres)

"No estamos ante un colapso del ascensor social, pero funciona de manera selectiva", porque "las clases altas logran mantener o reforzar sus ventajas, mientras que las clases trabajadoras enfrentan barreras persistentes". El estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) es bastante elocuente. Se puede ir un poquito más allá y decir que el elevador va a gran velocidad para los ricos mientras que para los pobres en la mayor parte de los casos o no arranca o, si lo hace, es para bajarlos de piso.

El informe, titulado "Movilidad intergeneracional, ascensor social, diferencias de género" y escrito por Olga Salido, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, añade otras conclusiones que abundan en esa tendencia parece que imparable al aumento de la desigualdad en las sociedades capitalistas. "Las mujeres han protagonizado avances notables, pero estos se concentran en los estratos superiores, dejando intactas las desigualdades en los sectores populares.", dice el documento, antes de añadir que "la movilidad social sigue atravesada por relaciones de poder, herencias de clase y estructuras de dominación de género".

Profesionales

Acto seguido, la investigadora entra en detalles. Por ejemplo, los hijos "de las clases profesionales mantienen -o incrementan- su capacidad de acceder a posiciones de élite, incluso en contextos económicos adversos como la postcrisis de 2008". Se refiere a colectivos como los médicos, los abogados, los ingenieros, los profesores universitarios, los altos funcionarios o los directivos y añade que "esto confirma el peso persistente del capital económico, cultural y relacional en la configuración de las trayectorias vitales".

Frente a esa prosperidad en cierto modo heredada, "las clases medias y trabajadoras enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso a la élite. Aunque algunos grupos mejoran sus posibilidades -como los hombres de origen agrario o de clases medias tradicionales-, las tasas de movilidad entre las clases trabajadoras manuales y no manuales permanecen estancadas o en retroceso. La expansión educativa y la transformación ocupacional no han bastado para desactivar los mecanismos de cierre social que dificultan el acceso a la élite".

La movilidad en los trabajadores manuales está estancada o en retroceso / AXEL ALVAREZ

El documento añade que, cuando se analiza la cuestión bajo la perspectiva de género, se obtiene un patrón ambivalente. Y es que "las mujeres han aumentado su presencia en la cúspide profesional, especialmente aquellas con origen en los estratos altos, hasta el punto de igualar o superar a los hombres en capacidad de autorreproducción". Sin embargo, "entre las mujeres de origen intermedio y obrero persisten techos de cristal y suelos pegajosos que acentúan las desigualdades de clase y género. Así, la igualdad avanza en la cima pero se estanca en los tramos intermedios y populares".

Clases

La investigadora analiza en su estudio, a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2005, 2011 y 2019, el acceso a la denominada clase I, que agrupa a ocupaciones profesionales y directivas de nivel superior, tanto de los jóvenes de entre 25 y 34 años como del total de la población. Entre los hombres, una primera conclusión es que la movilidad hacia ese grupo privilegiado "presenta una tendencia general de estabilización e incluso retroceso. Para los hijos de profesionales (clase I) la capacidad de mantenerse en la misma posición apenas varía" entre los jóvenes, "aunque disminuye claramente si se considera al conjunto de la población. Es decir, la idea de una pérdida generalizada de privilegios entre los hijos de las élites solo se sostiene cuando se comparan poblaciones completas, no grupos de igual edad".

Además, los "hombres procedentes de clases medias experimentan un aumento de sus oportunidades entre los jóvenes, aunque este efecto es menos visible en el total de la población. También mejoran los hijos de las clases agrarias", mientras que las oportunidades de los vástagos de las clases medias-altas, que también incluyen a pequeños propietarios, "disminuyen ligeramente y las provenientes de clases trabajadoras permanecen bajas o estancadas".

Mujeres

En el caso de las mujeres, el escenario es más dinámico pero asimismo desigual. Cuenta Olga Salido que, en términos generales, las tasas de acceso a la Clase I aumentan entre las más jóvenes, "aunque de forma muy desigual según la clase de origen. Las mujeres procedentes de la Clase I son las que más progresan: su capacidad de autorregulación mejora de manera notable tanto entre las jóvenes como en el total de la población. También se registran avances entre las mujeres de Clase II, lo que contrasta con el retroceso entre los hombres de ese mismo origen".

Esta mejora, no obstante, no se extiende a todos los grupos, según el informe, que apunta que "las hijas de pequeños propietarios, artesanos y de clases medias tradicionales sufren descensos significativos en sus oportunidades de acceso. Lo mismo ocurre entre las mujeres agrarias y las trabajadoras no cualificadas, donde las tasas de movilidad no solo son bajas, sino que tienden a disminuir con el tiempo, en contraste con la ligera mejoría observada entre los hombres de esos mismos orígenes".

Balance

En resumen, los datos sugieren que el mal funcionamiento del ascensor social reside en los mecanismos de reproducción de clase. Entre los hijos de las clases profesionales, las oportunidades de mantenerse en lo alto no se han reducido e, incluso, "han aumentado en algunos casos. En cambio, entre los hijos de clases trabajadoras y agrarias las tasas de acceso a la élite permanecen estancadas o han disminuido".