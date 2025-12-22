Competencia aprueba la polémica propuesta de pago a las redes eléctricas tras el informe del Consejo de Estado

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha aprobado su propuesta de pago a las redes de distribución eléctrica para el periodo 2029-2031 con pequeñas modificaciones tras recibir el miércoles el informe del Consejo de Estado que concluía, entre otras cuestiones, que su propuesta invadía las competencias del Gobierno.

Por un lado, la CNMC aprueba una tasa de retribución para esta actividad del 6,58%. La tasa de retribución es un porcentaje que se aplica sobre el valor de los activos, en este caso las redes eléctricas, para compensar a las empresas por realizar las inversiones y mantener estas infraestructuras. Se trata de una tasa superior al 6,46% que el organismo había propuesto en verano y casi un punto más que el 5,58% vigente, pero lejos de las pretensiones de las compañías (7%).

Por otro lado, el organismo regulador ha aprobado un nuevo modelo de cálculo de esta retribución, que define cuáles serán los activos estarán sujetos a esa retribución. Y este ha sido el principal quebradero de cabeza para las empresas, después de que la propuesta lanzada por la CNMC en verano supusiera un cambio radical de la metodología actual.

Y la CNMC ha mantenido en esencia sus planteamientos, aunque ha realizado pequeñas modificaciones tras los comentarios del Consejo de Estado. Una de las principales cuestiones era que en el caso de desplegar nuevas redes eléctricas la tasa de retorno no se calcularía sobre el coste de la inversión (gasto operativo y de capital) como hasta ahora, sino sobre los kilovatios conectados.

Es decir, sólo aquellas inversiones que generasen un aumento de potencia relativamente rápido y a bajo coste podrían ampliar la base de activos reconocidos y retribuidos. Esto introducía un riesgo en la recuperación de las inversiones, según las eléctricas. Y el Consejo de Estado les ha dado la razón a su manera al afirmar que la CNMC "no puede crear incentivos que no tengan un sustento legal expreso, como sucede con la incorporación de nueva demanda a red", es decir, esa medida no sería válida a efectos legales.

El organismo que dirige Cani Fernández ha mantenido este esquema de sostenibilidad (así lo llama), pero lo ha "reformulado" al circunscribirlo solo "a aquellas inversiones destinadas a dar respuesta a la demanda que se recojan en el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, que se encuentra actualmente en tramitación". Esto es a las inversiones adicionales relativas a digitalización o avifauna, entre otras.

Según la CNMC, la nueva metodología de retribución de la actividad de distribución incorpora "mejoras encaminadas a lograr mayor eficiencia en las redes, mejorar la calidad, reducir las pérdidas e incentivar la electrificación de la economía" y se alinea con los límites de inversión del Gobierno, retribuyendo todas las inversiones hasta el 0,13% del PIB.

El organismo regulador aprovecha el comunicado para defender que ha seguido un "procedimiento garantista y participativo", tras las críticas de las compañías eléctricas, a las que se ha sumado el voto particular de tres consejeros que se han mostrado discrepantes con la decisión del organismo (dos con la tasa de retribución y tres con la metodología). La CNMC recuerda haber realizado "siete consultas públicas previas, cinco trámites de audiencia pública y numerosas reuniones con empresas, consumidores y demás agentes del sector".

"También se ha solicitado en cinco ocasiones el parecer del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y se han recabado los dictámenes del Consejo de Estado, cuyas observaciones se han tenido especialmente en cuenta en el proceso", añade el organismo, que reconoce que hasta su aprobación este lunes las propuestas de retribución a las redes eléctricas se han debatido "69 veces en el Consejo de la CNMC". "Se ha logrado un equilibrio entre fomentar la inversión en redes, maximizar su uso y la protección al consumidor", remacha.