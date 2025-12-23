El Gobierno congela las cuotas de los autónomos en 2026, pero aspira a revisarlas

Las cuotas de los trabajadores autónomos quedarán congeladas a partir del año que viene en el mismo importe que las vigentes para 2025. La falta de un acuerdo con las organizaciones de trabajadores por cuenta propia ha forzado al Ejecutivo a postergar la actualización de cotizaciones, tal como ambicionaba y estaba contemplado en el acuerdo social cerrado durante la anterior legislatura.

No obstante, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aspira a poder revertir dicha situación y revisar las cuotas ya entrado el año. "Siguen las negociaciones con el colectivo para llevar un acuerdo a lo largo del año", ha afirmado en rueda de prensa. Desde finales de octubre que no se convoca una mesa de diálogo social para abordar el tema debido a la falta de consenso y las dificultades parlamentarias del Ejecutivo.

Esta decisión afecta a los 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia dados de alta y que cotizan en base a sus rendimientos, encuadrados en el esquema de 15 tramos definido por el Gobierno. Los autoempleados podrán modificar su cotización dentro de la horquilla de cada tramo de ingresos, pero el importe de las cotizaciones quedará prácticamente anclado.

Las cuotas sí experimentarán una eleve revalorización debido a la actualización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este ya estaba previsto y calendarizado, aplicará a todos los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social y los autónomos no serán la excepción. En su caso implica a partir del 1 de enero una subida de cotizaciones de una décima, pasando del 0,8% al 0,9%. Eso en dinero se traducirá en un incremento de entre uno y cinco euros mensuales de cuota, dependiendo de los ingresos del autónomo.

División entre el colectivo

ATA, una de las principales organizaciones de autónomos, ha celebrado la decisión del Gobierno. "No subirán las cuotas de autónomos en 2026. Así lo pedíamos y así será al final", ha escrito su presidente, Lorenzo Amor, en su cuenta de X (antes Twitter).

Existe una división entre las principales entidades sobre esta cuestión. Mientas Upta y Uatae quieren que suban las cuotas y especialmente la de aquellos con ingresos más altos, ATA es partidaria de congelar o subir muy poco las cotizaciones. Los de Amor recibieron complacidos la última propuesta de la ministra -que enmendaba totalmente su primer borrador- y que planteaba un incremneto de cuotas de máximo el 1,5%, por debajo del IPC.

"Desde Upta advertimos: congelación de cuotas supone congelación de protección social y pérdida de capacidad adquisitiva para el colectivo en futuras pensiones y prestaciones", ha manifestado la organización dirigida por Eduardo Abad en redes sociales.