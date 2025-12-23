El Ministerio de Defensa compra 18 aviones Airbus C295 para modernizar la flota del Ejército del Aire

El Ministerio de Defensa de España ha formalizado la compra de 18 aviones de transporte Airbus C295 para sustituir a los veteranos CN235 y C212 empleados en la formación y el adiestramiento de pilotos y paracaidistas del Ejército del Aire y del Espacio.

El programa busca homogeneizar las flotas y aumentar la comunalidad logística y operativa con los C295 que ya están en servicio en España. Desde Airbus Defence and Space, el responsable de Air Power, Jean-Brice Dumont, destacó que el encargo refuerza la apuesta española por el modelo y contribuye a la autonomía y la soberanía estratégica, además de impulsar la industria aeronáutica nacional. Con este contrato, el Ejército del Aire y del Espacio pasará a operar 46 C295 en distintas configuraciones —transporte, patrulla y vigilancia marítima—, situándose como el segundo mayor operador mundial, solo por detrás de India.

En su versión de transporte, el C295 puede mover hasta 70 soldados o 50 paracaidistas, operar en pistas no preparadas, efectuar lanzamientos de carga y de personal y realizar evacuaciones médicas.

Dos fases de entrega

El acuerdo se estructura en dos lotes para cubrir necesidades específicas. El primero se destinará a enseñanza y a misiones de transporte de pasajeros, paracaidistas y carga en la Escuela Militar de Transporte Aéreo, ubicada en la base de Matacán (Salamanca), funciones que hoy realizan los CN235. El calendario previsto sitúa la primera entrega en 2026 y la última en 2028.

El segundo lote se dedicará al lanzamiento de paracaidistas —manual y automático— y de cargas, con entregas programadas entre 2030 y 2032. Estas tareas se desarrollan actualmente en la Escuela Militar de Paracaidismo de Alcantarilla (Murcia) con aeronaves C212.

Entrenamiento y soporte integrados

El contrato incluye un sistema avanzado de instrucción en tierra adaptado a los requisitos del cliente para mejorar la eficiencia de los vuelos de entrenamiento. El paquete incorpora simuladores de vuelo, herramientas de enseñanza asistida por ordenador y un 'software' de gestión del adiestramiento para las escuelas de Salamanca y Murcia.

Además, se contempla un soporte integral para la flota C295 de la Escuela Militar de Transporte, que abarcará mantenimiento, gestión de materiales necesarios y la operación del centro de formación hasta diciembre de 2032.

Airbus subraya que el C295 es el modelo líder en su categoría, con 329 pedidos de 38 países, más de 710.000 horas de vuelo acumuladas y montaje final en la planta de Airbus Defence and Space en Sevilla.