Los aeropuertos españoles operarán un 3% más de vuelos este fin de semana que en el mismo de 2024, pese a la huelga en Barajas

La red de aeropuertos de Aena espera operar casi 16.500 vuelos el último fin de semana de 2025. Según los números facilitados por el gestor aeroportuario a la agencia de noticias Europa Press, serán exactamente 16.428 vuelos entre este viernes 26 de diciembre y el domingo 28 de diciembre, un volumen que supone incrementar en un 3,2% las cifras de este mismo fin de semana de 2024. Eso, a pesar de que los trabajadores del servicio de 'handling' de IAG estén de huelga en Barajas.

Este aeródromo será, pese a todo, el que más operaciones concentrará estos días. Siempre de acuerdo con los datos de Aena, el podio lo conforman el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el de Barcelona-El Prat y el de Málaga-Costa del Sol.

En concreto, la capital española se encuentra a la cabeza de los movimientos aéreos con 3.292. A continuación, le siguen la infraestructura catalana, que operará un total de 2.753 movimientos previstos, mientras que el aeropuerto malagueño tiene programadas 1.285 operaciones. Cierran la lista el aeródromo de Gran Canaria y el de Palma de Mallorca, que registrarán un total de 1.255 y 1.034 vuelos, respectivamente.

En cuanto a las incidencias, la única prevista es la huelga de los trabajadores de South Europe Ground Services, compañía que se encarga de muchas de las tareas de 'handling' de IAG y de otras aerolíneas, en Barajas. IAG es el grupo que engloba a Iberia, Vueling, British Airways o Level, por ejemplo, y los trabajos de 'handling' son hacer la facturación, gestionar el embarque, la carga y descarga de maletas en el avión...

Las razones de la huelga

Los empleados que se encargan de este tipo de cuestiones están convocados a cinco días de huelga en total: martes 23, viernes 26 y martes 30 de diciembre, además de viernes 2 y miércoles 7 de enero. Reclaman resolver "irregularidades reiteradas" en sus nóminas, que se abonen determinados pluses establecidos y que no haya diferencias en el trato para con quienes trabajan a tiempo parcial.

En cualquier caso, para la convocatoria de este viernes en concreto se han establecido unos servicios mínimos del 77% en la asistencia a vuelos entre islas y la península, lo que "en la práctica supone que casi todos los vuelos estén protegidos". En cuanto a la asistencia a vuelos de más de 500 kilómetros, los servicios son del 56%.

Esto provoca, según ha señalado USO, uno de los sindicados convocantes, que haya "muchísimos trabajadores con servicios mínimos asignados" y se reduzca "muchísimo" la posibilidad de ejercer el derecho a huelga. No obstante, aseguran que entre los trabajadores sin mínimos asignados ha habido participación y seguimiento de la movilización, aunque no cuantifiquen "aún" la incidencia.

En total, durante el periodo navideño se prevén 101.793 vuelos, entre el pasado 19 de diciembre y el próximo 7 de enero de 2026, una cifra un 7,8% superior a la de 2024, con un día nacional. Con respecto a otras fechas señaladas, en el día de Nochevieja se registrarán 4.420 vuelos (57 menos), mientras que Año Nuevo y el día de Reyes contarán con 4.901 (+452) y 4.595 movimientos (-24), respectivamente.