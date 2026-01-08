Anticipa luz verde en Bruselas
Planas defiende Mercosur pese al malestar en el campo: "Es un grave error verlo como una amenaza"
El ministro confía en la aprobación del tratado "en las próximas horas" y reivindica que su posición es que "se apruebe Mercosur"
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha vuelto a defender el acuerdo de Mercosur este jueves y ha lamentado la reacción de los ganaderos en España, Francia e Italia en los últimos días. El máximo responsable de Agricultura ha reiterado que considera que "es un grave error ver a [Mercosur] como solo una amenaza" y ha reivindicado que representa una "oportunidad para el sector agroalimentario” de la Unión Europea (UE).
Los comentarios llegan durante una jornada cargada con tractoradas y movilizaciones por parte de los agricultores en Europa, que este jueves han vuelto a retomar las manifestaciones en distintos puntos de Catalunya y Francia. Según el Ejecutivo, Mercosur también plantea una "oportunidad para el sector vitivinícola" en Europa, que a su juicio "está muy a favor" de la adopción del tratado.
El acuerdo de libre comercio entre la UE y el bloque de los países sudamericanos conocidos como el Mercosur fue respaldado por Italia este lunes a pesar del descontento que ha llevado a ganaderos a las calles en Francia, España e Italia en las últimas semanas. El pacto, que creará un mercado de 780 millones de habitantes tras un tratado con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay ha vuelto a reavivar el malestar en el campo en los últimos meses.
Además, el ministro ha admitido que aunque existe un ambiente de "escepticismo y descontento" en el sector agrario tras el anuncio del acuerdo con Mercosur, ha defendido que España debería apoyar su aprobación en Bruselas. Por otro lado, en plena tensión con el sector agrario, Planas también ha apuntado a la necesidad de reformar la Política Agraria Común (PAC), que se encuentra en el epicentro de las demandas de los ganaderos y agricultores, que han exigido un fin a los recortes de la PAC.
La evolución de la peste porcina
El ministro Planas también ha subrayado que el Ministerio sigue trabajando estrechamente con los socios internacionales para evitar el contagio de la peste porcina africana (PPA), aunque ha recalcado que siguen existiendo muchas "incógnitas" e "interrogantes" significativas sobre su origen. Entre otros comentarios, el socialista ha remarcado que el brote de la gripe aviar está "muy condicionada a los calendarios".
Suscríbete para seguir leyendo
- Extremadura lanza la primera convocatoria de 4 millones para la rehabilitación de viviendas en municipios de hasta 10.000 habitantes
- La niña de Almendralejo que tuvo a los Reyes Magos trabajando hasta el amanecer
- Impropio día de Reyes en Cáceres sin prácticamente niños jugando con regalos en los parques: 'Pedí dos cositas y me han traído siete, se han portado muy bien
- Robe se 'cuela' en un nuevo establecimiento de hostelería en Plasencia
- Sin Spar y sin hotel en la calle San Pedro de Cáceres, la antesala de Pintores
- Un estudio sitúa el aeródromo de Cáceres como clave para el crecimiento económico y la atracción de inversiones
- El jefe de cocina del Parador de Cáceres explica el error más común al hacer migas en casa
- Adiós a La Maruchi: el supermercado más antiguo de Cáceres cierra sus puertas tras más de siete décadas en Llopis