Banca
Isidre Fainé, reelegido como presidente de La Caixa
El financiero catalán renueva en el cargo por unanimidad
Albert Martín
Isidre Fainé ha sido reelegido este lunes como presidente de La Caixa durante los próximos cuatro años. El financiero catalán ejercerá el cargo durante cuatro años más, tras una reunión del patronato de la Fundació La Caixa que ha tomado la decisión por unanimidad.
Además de la continuidad de Fainé, también se ha renovado el cargo de vicepresidente de la fundación La Caixa que ejerce Javier Godó. La reunión ha decidido asimismo la continuidad como patronos de José María Álvarez-Pallete, Luis Carreras, Isabel Estapé, Maria Isabel Gabarró, Eugenio Gay, Francesc Homs y Pablo Isla, en todos los casos durante un periodo de cuatro años.
El patronato de la Fundació La Caixa ha acordado un relevo con el nombramiento de Baldiri Ros como nuevo patrón a propuesta del Institut Agrícola Català de Sant Isidre durante dos años, en sustitución de Xavier Brossa, propuesto en su día por la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, cuyo mandato finaliza.
El anuncio de este lunes confirma la continuidad de Fainé, que tiene ahora 83 años, al frente de La Caixa, fundación que aglutina el principal hólding empresarial de Cataluña.
