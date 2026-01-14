En Directo
Consejo de Política Fiscal y Financiera
En directo | Feijóo asegura que los consejeros del PP acreditarán la “improvisación” de la propuesta de Montero
Los consejeros autonómicos están citados a partir de las 10.30 horas de este miércoles en el Ministerio de Hacienda, aunque las comunidades ya han ido expresando sus diferentes posiciones sobre el nuevo modelo de financiación
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preside este miércoles el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que presentará a las comunidades autónomas el nuevo modelo de financiación, que ya ha provocado el rechazo tanto en las regiones gobernadas por el PP como entre algunos dirigentes socialistas por haberse negociado previamente con ERC.
La postura de Izquierda Unida
El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta y coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha considerado este miércoles, cuando se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una "buena base" para el acuerdo el modelo de financiación autonómica presentado por el Ministerio de Hacienda y ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "embarrar" el debate con propuestas "extravagantes". En declaraciones a los medios de comunicación en la sede del Parlamento andaluz, Maíllo ha mostrado su satisfacción por que en España se esté debatiendo actualmente sobre la financiación autonómica, ante lo que su formación plantea que haya "garantía de un suelo de coste de los servicios que garantice esta igualdad y equidad"; una "corresponsabilidad fiscal que vincule el aumento de recursos a las comunidades autónomas en un compromiso de éstas para fortalecer con ese dinero los servicios públicos sanitario, educativo, de dependencia o política de vivienda, y no para agujerear con más premios de impuestos salvados a los ricos de cada comunidad", y una reforma fiscal.
Para Extremadura es la "consagración de la desigualdad"
La consejera extremeña de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, ha considerado que el modelo de financiación autonómica propuesto es un "mandato político" y la "consagración de la desigualdad" entre territorios. Manzano, momentos antes de asistir a la reunión este miércoles en Madrid del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha insistido en declaraciones a los medios que la comunidad acude al mismo para defender una financiación suficiente para Extremadura y ha criticado que reciba "cero euros de 21.000 millones".
Pablo Gallén
3.669 millones para la Comunitat Valenciana
A pesar del escepticismo mostrado este miércoles por Rovira, el pasado lunes sostuvo que el modelo “no pinta mal”, ya que el nuevo sistema de financiación que propone Hacienda implicaría un incremento de 3.669 millones para la Comunitat Valenciana en 2027 respecto al modelo vigente. En cuanto al fondo climático que presenta Hacienda, Rovira ha comentado que “favorece relativamente, porque el arco mediterraneo concentra al 50% de la población española”.
Pablo Gallén
Dispuestos a escuchar
“Vamos a escuchar con detalle a la ministra para conocer mucho más el modelo. Ayer reunimos a la Comisión Mixta y también al Comité de Expertos que tenemos en la Generalitat Valenciana, y ellos mismos dijeron que nos faltan muchísimos datos y que necesitamos muchísima más información y a eso venimos. Lo que sí que tenemos claro es que los valencianos no podemos seguir siendo ciudadanos de segunda en financiación autonómica”, ha señalado. Rovira, en el cargo desde el pasado 3 de diciembre tras la remodelación del Gobierno valenciano por Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado que “los valencianos deben tener los mismos derechos que todos los ciudadanos de España. Y eso supone los mínimos ingresos en la media por habitante. Desde la Generalitat Valenciana exigimos que el modelo solucione la deuda histórica que tenemos y por la inflación generada en los últimos años”.
Pablo Gallén
La Generalitat Valenciana traslada que "no puede seguir siendo de segunda"
El consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, ha acudido este miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera donde ha defendido que la Comunitat "no puede seguir siendo de segunda en financiación autonómica". Rovira ha trasladado este mensaje a la entrada de la reunión convocada por el Ministerio de Hacienda en Madrid donde la vicepresidenta primera y ministra María Jesús Montero explicará el modelo pactado entre el Gobierno de España y ERC.
La postura de Comisiones Obreras
Comisiones Obreras ha valorado la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica, considera es "necesaria y ha pedido responsabilidad a Gobierno, partidos y administraciones públicas, para acordar actualizar el sistema vigente y garantizar la prestación de servicios públicos de calidad en las comunidades autónomas. Para el sindicato es urgente un nuevo modelo de financiación para las comunidades, ya que el actual modelo lleva caducado desde el año 2014 y se elaboró en unas circunstancias y coyunturas de país que cambian y tienen que ser evaluadas y revisadas periódicamente.
Aragón reclama una financiación negociada
El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha manifestado su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica porque "no es en ningún caso aceptable que se pacte unilateralmente con los independentistas, solamente para el beneficio de Cataluña" y reclama un sistema negociado entre todas las comunidades autónomas. Así lo ha expresado Bermúdez de Castro en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles, antes de participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en Madrid, donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha citado a las comunidades autónomas para explicar el nuevo modelo, con medidas como el incremento del porcentaje de cesión a los territorios de IRPF, que pasará del 50% al 55%, y del IVA del 50% al 56,5%.
May Mariño
Habla Feijóo
En una entrevista en Telecinco, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que los consejeros de Hacienda de las comunidades que gobierna su partido acuden a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para “acreditar que esto ha sido una improvisación". El líder de la oposición afirmó que "no se puede hacer un sistema de financiación, primero, sin hablar de durante un tiempo con los presidentes y con las comunidades autónomas, y segundo, que ha sido una falta absoluta de respeto a las formas, porque no puede ser que un político independentista condenado por malversación de fondos públicos, acuda a la Moncloa y pacte con el presidente cómo se reparten todos los fondos públicos de los servicios públicos de nuestro país”.
Xuán Fernández
El Gobierno asturiano, firme
"Venimos a defender los intereses de Asturias. No nos gustan las formas, ni que nos pidan adherirnos a un contrato de un plato precocinado". En estos términos se ha expresado Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado de Asturias, antes de entrar este miércoles en Madrid en las dependencias del Ministerio de Hacienda, donde se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La cita comenzó alrededor de las 10.30 horas.
Javier Alonso (Sevilla)
La Junta de Andalucía traslada a Montero su 'no'
El Gobierno de Juanma Moreno ha acudido este miércoles a la reunión clave con el Ministerio de Hacienda sobre la nueva propuesta de modelo de financiación autonómica con una posición de rechazo firme y sin intención alguna de abrir ninguna negociación. "Es un sistema que nace muerto", zanjó la consejera Carolina España sumándose así al frente común de todos los territorios gobernados por el PP y también varios gobernados por el PSOE como Castilla y León y Asturias. Lea aquí la noticia completa.
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
- Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
- Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas
- Mérida pierde los exámenes teóricos de la DGT y obliga a los aspirantes a ir a Badajoz
- Fallece una mujer de 36 años en un accidente laboral en Torremayor
- Cáceres pierde otro negocio: Kekeña, referente en manualidades y costura creativa, baja la persiana
- Gabriel Moreno, experto en financiación autonómica: 'Extremadura necesita más de 200 millones para salir del furgón de cola
- Nueva reforma a la vista en Cáceres: ¿Cómo cambiará el paseo de Cánovas tras su esperada remodelación?