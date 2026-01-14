El Gobierno impulsa una candidatura conjunta de Madrid y Catalunya para ganar la gigafactoría europea de IA

El Gobierno quiere unir en una sola candidatura a Catalunya y Madrid para optar a una de las gigafactorías de inteligencia artificial (IA) que impulsa la Unión Europea. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha anunciado su intención de crear una única candidatura pero crear una infraestructura con varias sedes y que pretende movilizar 4.000 millones de euros de inversiónes públicas y privadas, en la que está previsto que participen también Telefónica, MasOrange, ACS, gigante de la IA Nvidia y la ‘SEPI digital’.

“El Gobierno de España incluirá a Madrid junto con Catalunya para construir una candidatura sólida para la próxima generación de Gigafactorías de IA de Europa”, ha desvelado López durante su intervención en el foro de inversión internacional Spain Investors Day, que se celebra esta semana en Madrid. “En tiempos de división intencionada, este tándem territorial demuestra nuestra voluntad de convertir a España en un campeón imparable de la IA dentro de la Unión Europea”.

El Ejecutivo central pretende montar una alianza Madrid-Catalunya para rearmar la propuesta española que impulsa Moncloa para optar a una de las futuras gigafactorías de IA de la Unión Europea. Una iniciativa con la que España busca posicionarse como uno de los centros neurálgicos del ecosistema europeo de inteligencia artificial, combinando capital público-privado, capacidad industrial y una apuesta decidida por la soberanía digital europea.

De Móra la Nova a San Fernando de Henares

A la ubicación ya decidida para el proyecto de la localidad de Móra la Nova, en Tarragona, se sumará ahora el municipio madrileño de San Fernando de Henares para el proyecto que presentará el Ejecutivo al concurso que la Comisión Europea tiene previsto lanzar próximamente para elegir, al menos, cuatro instalaciones en distintos estados miembros. Las gigafactorías seleccionadas deberán estar operativas entre 2027 y 2028 y podrán acceder a financiación comunitaria.

“La inversión público-privada conjunta podría superar los 4.000 millones de euros para hacer realidad esta gigafactoría. Estoy convencido de que España lo conseguirá y se convertirá en sede de una de las primeras gigafactorías de Europa porque estamos llenos de visión y ambición”, ha anticipado Óscar López, que también es secretario general del PSOE de Madrid y previsto candidato socialista para disputar la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso.

La financiación del proyecto se pondrá en marcha a través de un consorcio público-privado en el que participa, además de Telefónica, MásOrange o ACS, también la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), copañía estatal dependiente del Ministerio de Transformación Digital y conocidoa comúnmente como ‘SEPI digital’.

Nuevos búnkeres estratégicos

Las gigafactorías de IA son un proyecto estratégico impulsado por la Comisión Europea para dotar al continente de una infraestructura clave para reforzar su autonomía tecnológica y posicione a la UE al frente del desarrollo de capacidades de IA soberana, sostenible y de alto rendimiento, plantando cara a los gigantes de EEUU y de China.

Estas infraestructuras son instalaciones a gran escala dedicadas al desarrollo y entrenamiento de modelos de IA de próxima generación que contienen billones de parámetros. Para lograrlo, reúnen una potencia informática de más de cien mil procesadores avanzados de IA, con especial hincapié en la capacidad energética, las cadenas de suministro fiables, las redes avanzadas, la eficiencia energética y la automatización impulsada por inteligencia artificial.

Las futuras gigafactorías de IA se enmarcan en el anuncio que hizo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layen, para la creación la iniciativa InvestAI, un programa que espera movilizar hasta 200.000 millones de euros para IA. Está previsto que Bruselas lance a principios de este año una convocatoria para establecer al menos cuatro gigafactorías de IA en distintos Estados miembros. España luchará por acoger uno de esos cuatro 'megaproyectos'.

El objetivo es convertir a Europa en líder mundial en inteligencia artificial, un campo en el que va con mucho retraso en relación a Estados Unidos o China. La estrategia apunta a cinco pilares fundamentales entre los que figura la creación de infraestructuras de computación (fábricas de IA), centros para entrenar y perfeccionar modelos de IA con la previsión de alcanzar un total de trece operativos para este año, así como los destinados a modelos complejos, triplicando la capacidad de los centros de datos (gigafábricas de IA).

Además, el plan contempla impulsar a adopción de la IA en sectores clave como el de la salud o el de industria, así como la simplificación de la regulación para fomentar la confianza. Todo ello, acompañado de inversiones masivas y de la creación de ecosistemas motores de innovación y de soberanía digital europea.