Crisis ferroviaria
Adif aumenta a 230 km/h la velocidad de los trenes entre Madrid y Barcelona tras la reparación de la vía
Ya se ha solucionado la incidencia registrada en l'Espluga de Francolí (Tarragona)
EP
MADRID
Adif ha elevado a 230 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida para los trenes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras reparar la rotura en la vía.
El área de Mantenimiento de Alta Velocidad de Adif ha confirmado que ya se ha solucionado la incidencia registrada en l'Espluga de Francolí (Tarragona), en la línea Madrid-Barcelona.
El problema fue detectado por un maquinista el domingo por la noche y obligó a Adif a fijar un nuevo límite de 80 kilómetros por hora.
En este contexto, fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han indicado que, a partir de este miércoles, la velocidad máxima se incrementará hasta los 300 kilómetros por hora.
- Hallan el cuerpo sin vida de un joven de 29 años en su vivienda de la avenida de París de Cáceres
- Fotogalería | Conmoción en la avenida de París de Cáceres por la muerte de un joven
- Disfrutaba con las películas de Marvel y no se metía con nadie': así recuerdan sus amigos a Edu, el joven fallecido en Cáceres
- La hostelería de Cáceres, un sector exigente: 'No es que no quieran trabajar, es que no quieren estos horarios
- Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
- Madrigalejo, el pueblo de Cáceres donde murió el rey y nació España
- La Junta dará hasta 540.000 euros a fondo perdido a comunidades de regantes de Extremadura
- Cuatro heridos, dos de ellos menores, en un choque entre dos vehículos en Cáceres