Adif aumenta a 230 km/h la velocidad de los trenes entre Madrid y Barcelona tras la reparación de la vía

Ya se ha solucionado la incidencia registrada en l'Espluga de Francolí (Tarragona)

Archivo - Vías de tren

Archivo - Vías de tren / ADIF - Archivo

EP

MADRID

Adif ha elevado a 230 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida para los trenes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras reparar la rotura en la vía.

El área de Mantenimiento de Alta Velocidad de Adif ha confirmado que ya se ha solucionado la incidencia registrada en l'Espluga de Francolí (Tarragona), en la línea Madrid-Barcelona.

El problema fue detectado por un maquinista el domingo por la noche y obligó a Adif a fijar un nuevo límite de 80 kilómetros por hora.

En este contexto, fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han indicado que, a partir de este miércoles, la velocidad máxima se incrementará hasta los 300 kilómetros por hora.

