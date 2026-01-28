Amazon recortará 16.000 empleos en todo el mundo en un ajuste que no afectará a España

El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon ha anunciado este miércoles que llevará a cabo una reducción de aproximadamente 16.000 efectivos de su plantilla, que ronda los 1,5 millones de personas en todo el mundo, ajuste que no afectará a España.

Según informan fuentes de la multinacional de comercio electrónico a Europa Press, no está previsto ningún ERE en el mercado español como consecuencia del anuncio realizado por la compañía.

La nueva medida, comunicada por Beth Galetti, vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon, se suma al recorte de 14.000 puestos anunciado el pasado mes de octubre, enfocado entonces a la plantilla corporativa, los más de 300.000 trabajadores que desempeñan labores administrativas y de oficina.

Hay que recordar que en la oleada de despidos de la multinacional llevada a cabo el pasado año, Amazon pactó un ajuste de plantilla con los sindicatos en España que afectó finalmente a 920 trabajadores en Barcelona (791) y Madrid (129), rebajando el impacto respecto a los 1.200 despidos previstos inicialmente.

"Como compartí en octubre, hemos estado trabajando para fortalecer nuestra organización reduciendo niveles, aumentando la responsabilidad y eliminando la burocracia. Si bien muchos equipos finalizaron sus cambios organizativos en octubre, otros no lo completaron hasta ahora", ha explicado Galetti.

En este sentido, si bien ha asegurado que "no es nuestro plan" anunciar recortes de personal cada pocos meses, la directiva ha subrayado que cada equipo seguirá evaluando la responsabilidad, la velocidad y la capacidad de innovación para los clientes y realizará los ajustes necesarios. "Esto nunca ha sido más importante que hoy en un mundo que cambia más rápido que nunca", ha defendido.

De este modo, la compañía ofrecerá a la mayoría de los empleados en Estados Unidos un periodo de 90 días para buscar un nuevo puesto internamente, señalando que el plazo variará a nivel internacional según los requisitos locales y nacionales, añadiendo que, para los empleados que no puedan encontrar un nuevo puesto en Amazon o que decidan no buscarlo, se les brindará apoyo para la transición, incluyendo indemnización por despido, servicios de recolocación y prestaciones de seguro médico (según corresponda) y más.

Asimismo, mientras que la multinacional implementa estos cambios, Galetti ha recordado que Amazon también seguirá contratando e invirtiendo en áreas y funciones estratégicas cruciales para su futuro.