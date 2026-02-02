Empresas
Elon Musk fusiona la aeroespacial SpaceX con la 'startup' xAI
EFE
El magnate multimillonario Elon Musk anunció este lunes que ha fusionado su empresa aeroespacial SpaceX con su 'startup' de inteligencia artificial (IA) xAI.
"SpaceX ha adquirido xAI para formar el motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso, tanto en la Tierra como fuera de ella, con IA, cohetes, internet espacial, comunicaciones directas a dispositivos móviles y la plataforma líder mundial de información en tiempo real y libertad de expresión", apuntó Musk en un comunicado.
El empresario aseguró en la nota que la demanda mundial de electricidad para IA no puede satisfacerse "con soluciones terrestres" sin dañar a las comunidades y al medio ambiente, por lo que "la IA espacial es la "única forma de escalar" a largo plazo.
Según Musk, lanzar un millón de toneladas de satélites al año añadiría 100 gigavatios de capacidad de cómputo de IA anualmente, sin necesidad de operaciones ni mantenimiento continuos.
Por ello, pronosticó que, dentro de dos o tres años, la forma más económica de generar computación de IA será en el espacio.
"Esta rentabilidad permitirá a las empresas innovadoras avanzar en el entrenamiento de sus modelos de IA y el procesamiento de datos a velocidades y escalas sin precedentes", subrayó.
Y habló de una nueva constelación de satélites que se basará en el diseño de sostenibilidad espacial y en estrategias operativas "bien establecidas" como su destrucción al final de su vida útil.
Musk destacó que, aunque el lanzamiento de satélites de IA desde la Tierra es su objetivo a corto plazo, las capacidades de su sistema de cohetes Starship también permitirá operaciones en otros lugares como la Luna.
"Una vez allí, será posible establecer una presencia permanente para actividades científicas y de fabricación", apuntó al respecto Musk, que incidió en que las fábricas lunares pueden aprovechar los recursos de la Luna para fabricar satélites y desplegarlos en el espacio.
Según Bloomberg, se espera que la compañía fusionada empiece a cotizar en bolsa a través de una oferta pública inicial con un valor de aproximadamente 1,25 billones de dólares.
xAI, fusionada en 2025 con la red social X, se enfrenta actualmente a una serie de investigaciones en Europa, India y el estado de California por el uso de su IA Grok para generar contenido sexualmente explícito, incluidas imágenes que podrían involucrar menores.
Por su parte, SpaceX, fundada en 2002 por Musk, se convirtió en el proveedor líder de servicios de lanzamiento orbital de la NASA, y además es propietaria de Starlink, que cuenta con más de 9.000 satélites en órbita, según CNBC.
- Muere un hombre de 41 años por arma blanca en una reyerta en Mérida
- El pueblo de Cáceres donde Roma, Unamuno y la mejor cocina conviven
- Está en Plasencia y ha sido premiada durante tres años por ser una de las mejores panaderías de España: la Ecotahona del Ambroz
- Cáceres amplía su oferta de ocio infantil con un nuevo parque de juegos y celebraciones
- Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia
- El PP confirma que Guardiola irá a la investidura pese al bloqueo: 'Habrá candidata
- Comunicado de la familia del joven muerto en la avenida de París de Cáceres: "Por la dignidad, el contexto y la humanidad en un caso de extrema vulnerabilidad"
- El Junquillo en Cáceres, un barrio dormitorio en plena expansión que espera servicios