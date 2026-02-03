VidaCaixa ganó 1.312 millones el año pasado, un 5,9% más, gracias al crecimiento del negocio y de los mercados

VidaCaixa, la filial de seguros de CaixaBank, ganó 1.312 millones de euros el año pasado, un 5,9% más, con los que contribuyó a que el banco marcase un nuevo récord de beneficio de 5.891 millones, con un crecimiento del 1,8%. La mejora del resultado de su aseguradora se debió tanto a la buena marcha comercial del negocio como a la evolución positiva de los mercados de valores y financieros. “Generamos un negocio sostenible y rentable, basado en la recurrencia y la consistencia, sin sorpresas: tenemos un negocio muy bola de nieve”, ha mantenido su director general, Javier Valle.

La mayor compañía de seguros del mercado español, así, alcanzó el pasado ejercicio los 7,11 millones de clientes, con un incremento del 3,05% y más de 200.000 personas. Ello sumado a la mayor contratación de productos le permitió elevar las primas y aportaciones que recibió en un 6,4%, hasta los 13.711 millones. A su vez, estos mayores ingresos, junto a la revalorización de los activos que gestiona para sus clientes (como planes de pensiones, seguros de rentas vitalicias o seguros ‘unit linked’), provocaron que el patrimonio bajo gestión se incrementase un 5,1%, hasta los 138.180 millones, tanto en España como en Portugal.

Récord de abonos en prestaciones

La compañía, asimismo, abonó 5.792 millones de euros en prestaciones a sus clientes durante el año pasado, un 1% más que en 2024 y una cifra récord en su historia. Según los datos divulgados por la compañía, más de 894.000 personas han accedido a la protección financiera de los seguros y planes ofertados por VidaCaixa. Los séniors continúan siendo los principales beneficiarios: el 82% son personas mayores de 65 años. Además, la cobertura por enfermedades graves ha permitido destinar 101,3 millones de euros a cubrir esta contingencia, siendo cáncer, infarto e ictus, los diagnósticos que más veces activan la prestación.

Valle ha afirmado que el compromiso de la compañía con los colectivos vulnerables "es firme", así como que seguirán avanzando "hacia la universalización de la protección financiera reduciendo paso a paso las barreras que generan desigualdad y fomentando el ahorro a largo plazo como elemento clave del bienestar financiero de toda la sociedad”.

Las primas comercializadas en seguros de vida-ahorro alcanzaron los 10.124,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,1% respecto al año anterior. Según la compañía, este avance se explica, principalmente, por el dinamismo de las rentas vitalicias, con 4.906,8 millones de euros en primas, y los unit linked, 2.259,5 millones de euros. En Portugal, los unit linked también han sido una pieza clave: casi 965 millones de euros en primas.

Se espera un 2026 continuista

De cara a 2026, Valle ha explicado que espera un año "continuista" para la aseguradora. Ha apuntado a que existe un "momento dulce" por los vientos de cola que vienen de las reflexiones estratégicas a nivel europeo sobre impulsar el ahorro y la inversión minorista. "Creemos que debemos ser protagonistas", ha explicado el consejero director general, sobre el papel del sector asegurador en este impulso del ahorro. En todo caso, ha reconocido que el "reto" es que los países desarrollen este planteamiento europeo.

Además, Valle ha detallado que "sería conveniente que hubiera conciencia de que hay que ayudar a incentivar el ahorro, y eso pasa también por incentivos fiscales".