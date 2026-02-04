Óscar Puente se reúne con los sindicatos para desconvocar la huelga de maquinistas tras semanas de caos ferroviario
Transportes intenta frenar la huelga convocada el próximo 9, 10 y 11 de febrero por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF)
Negociación a contrarreloj. El ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, se ha reunido este miércoles con la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) para intentar frenar la huelga de los maquinistas convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) y evitar otro parón de tráfico ferroviario en medio de semanas de tensión en el ferrocarril. Corre el reloj para el Ministerio de Transportes sindicatos han convocado una huelga del transporte entre los días 9, 10 y 11 de febrero. El descontento de los maquinistas surge en un momento de tensión para toda la red con Rodalies bajo presión y con incógnitas sobre la fecha de reapertura de la línea de Alta Velocidad Madrid-Andalucía.
En la reunión también han estado presente altos cargos de Renfe y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el gestor ferroviario. Entre ellos, el presidente de Adif, Pedro Marco, junto al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia y el director de recursos humanos de Renfe, Lucas Calzado. En la reunión, también asiste de forma telemática el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano y la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena.
[Noticia de última hora, habrá actualización en breve]
- Una nueva borrasca de gran impacto llega a Extremadura: Leonardo dejará fuertes lluvias y vientos
- Aviso de Educación ante el nuevo temporal en Extremadura: todas las actividades deben realizarse este miércoles en el interior de los centros educativos
- Extremadura: diez ríos tienen aforos en rojo y 21 presas alivian en el Guadiana y el Tajo
- Extremadura abre este martes el plazo de admisión para el alumnado de enseñanza libre en las EOI
- Lo que se abre y lo que se cierra en la antigua calle Hermandad de Cáceres
- La calle Gómez Becerra estrena sombra: así es el sistema que ya se instala en pleno centro de Cáceres
- Un informe técnico aboga por cerrar la parte nueva del canal de La Isla de Plasencia si no mejora su limpieza
- Miguel Paredes, dueño de Lobo House en Cáceres, destaca el resurgir de los formatos físicos y la búsqueda de clásicos musicales