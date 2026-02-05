BBVA firma un beneficio récord de 10.511 millones en 2025 y reparte el mayor dividendo de su historia

El BBVA ha superado las expectativas de los analistas y logró el mayor beneficio neto en su historia de 10.511 millones de euros al cierre de 2025, lo que supone un 4,5% más que el año anterior, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves. Por ello, el banco vasco ha reforzado su renumeración al accionista con un dividendo de 92 céntimos por acción, equivalente a 5.200 millones de euros repartidos a sus inversores.

México volvió a sobresalir como el principal motor del negocio. El segmento mexicano del negocio aportó 5.264 millones de euros al beneficio, lo que implica casi la mitad del total de 10.511 millones, y creció un 5,7% con respecto a 2024 (excluyendo el cambio de divisas). Si se excluye el efecto de las divisas, el beneficio del grupo aumentó un 19,2%. En España, BBVA ganó 4.175 millones, lo que implica un crecimiento del 11,3% con respecto al ejercicio de 2024, debido a los ingresos recurrentes del negocio, así como la contención del riesgo. La filial turca del BBVA, Garanti, volvió a ganar terreno en la cartera del grupo. Garanti aportó 805 millones de euros al beneficio del banco, lo que implica un crecimiento de doble dígito, del 31,8%. El resultado de la filial en Turquía se ajusta a la hiperinflación.

En términos de rentabilidad, BBVA se ha mantenido entre los bancos más rentables de Europa, con un ROTE (rentabilidad sobre el capital tangible) del 19,3%, niveles que se sitúan muy por encima del sector. El banco vasco ha avanzado este jueves que prevé un rentabilidad del 20% en el próximo ejercicio. Y, pese la remuneración al accionista, siendo la mayor de su historia, BBVA cerró el último ejercicio con un CET1—el ratio de solvencia— del 12,7%, muy por encima de los mínimos que exige el Banco Central Europeo (BCE). El CET1 se considera como el colchón de seguridad del banco, y cuanto más alto se sitúa, más alto es la capacidad del banco de absorber choques económicos sin poner en peligro a los depósitos.

El margen de intereses tampoco se vio afectada por la evolución de los tipos de interés: incrementaron un 4% hasta los 26.289 millones. Es decir, la diferencia entre lo que la banca cobra en préstamos y los que paga para captar depósitos. Además, BBVA ha comunicado al mercado el lanzamiento de una recompra de acciones de hasta 3.960 millones de euros que ya cuenta con el visto bueno del BCE.

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha acogido los resultados del primer año en su giro estratégico. "2025 ha sido también el primer año de nuestro nuevo Plan Estratégico, en el que avanzamos a buen ritmo. Hemos sumado 11,5 millones de nuevos clientes y hemos registrado un crecimiento especialmente relevante en segmentos estratégicos como empresas y negocio sostenible", ha explicado. "El magnífico desempeño en 2025 se ha traducido en una creación de valor sin precedentes que nos permite acelerar la remuneración a nuestros accionistas".

[Noticia de última hora, habrá actualización]