Los agricultores cifran en 2.500 millones las pérdidas por el paso del tren de borrascas por España

Tras el paso del tren de borrascas que durante las últimas semanas ha barrido (y sigue haciéndolo aún) prácticamente toda España, el campo, uno de los sectores más damnificados por el agua y el viento, ha hecho ya una primera previsión de pérdidas, que, según las estimaciones de la organización Asaja, pueden superar los 2.500 millones de euros. El temporal ha sido especialmente perjudicial en Andalucía, donde se ha malogrado el 80% de la cosecha de aceituna que todavía no estaba recogida en Sevilla y en Córdoba. Eso supondrá un desplome en la producción de aceite de oliva, ha alertado en sector. En Huelva, que se encuentra en plena temporada de fresas, fresones y frutos rojos, los productores calculan que el 50% de la cosecha ha quedado en muy mal estado y ya no se recolectará, y en Almería, el viento ha levantado las cubiertas de los invernaderos, lo que va a requerir de una rápida actuación para su reparación y evitar que se pierdan los cultivos que se encuentran en estos momentos en su interior.

En otras zonas de España, donde también se han registrado lluvias persistentes en las últimas semanas, los daños se han cebado con las cosechas de cítricos y cultivos hortícolas, según indica la empresa Agroseguro. En el cereal, la compañía apunta que "se debe esperar a la evolución de la climatología en los próximos días y semanas para comprobar el impacto de las tormentas en el desarrollo del cultivo", lo que implica que, aunque en estos momentos, los sembrados presentan un aspecto amarillento por el exceso de agua, es posible que se recupere y crezca sano.

Las declaraciones de siniestro ya recibidas por Agroseguro tras las tormentas de las últimas semanas suman un total de 22.213 hectáreas agrícolas, una cifra que la empresa considera aún provisional, "debido al difícil acceso a las zonas y explotaciones afectadas, y que podría elevarse finalmente hasta cerca de las 40.000 hectáreas", con daños por lluvia persistente o torrencial, inundación o viento.

Andalucía pide la zona catastrófica

Los agricultores andaluces, que son los que han reportado la cifra más alta de siniestros, piden por todo ello la declaración de zona catastrófica para las comarcas más afectadas y la flexibilización urgente de la PAC, para que ningún agricultor sea penalizado por incumplimientos derivados del temporal. Este jueves y hasta el sábado reciben la visita del ministro de Agricultura, Luis Planas, al que reclamarán también un plan para la reparación de caminos y puentes rurales hoy intransitables. Además, los regantes, a través de la federación Feragua, alertan de los daños provocados por las borrascas Marta y Leonardo en el regadío, con destrozos millonarios en estaciones de bombeo y otras infraestructuras hidráulicas sin las cuales no es posible seguir con la actividad agraria.

El Gobierno andaluz estima, por su parte, que se ha producido una pérdida del 20% de los cultivos por las incidencias del temporal mientras que por parte del Gobierno central prevé tener "datos más fehacientes" a lo largo de esta semana. Frente a estos daños, el ministro ha reiterado la disposición del Gobierno por "aprobar las medidas que correspondan" y ofrecer la cobertura y el "apoyo necesario" que se ha efectuado en otras situaciones de emergencia.

Según la aseguradora agraria, el primer cálculo de daños en cultivos en la comunidad andaluza supera los 20 millones. "Una cifra muy elevada, si se tiene en consideración que las indemnizaciones agrícolas y ganaderas abonadas por Agroseguro en el conjunto de 2025 alcanzaron los 63 millones", destaca la empresa, que subraya que "en poco más de un mes, la región ya alcanza un tercio del total abonado en todo el pasado año".