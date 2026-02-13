Gobierno y Junta de Andalucía pactan un plan de choque para el campo ante los destrozos por las borrascas

Los efectos del tren de borrascas sobre el campo andaluz están siendo devastadores para la agricultura y la ganadería. Cultivos perdidos, caminos rurales destrozados, explotaciones aisladas, infraestructuras dañadas…. Gobierno central, Junta de Andalucía y las principales asociaciones del sector agrario se resisten a dar una cifra cerrada a la espera de que finalice el temporal. Pero va a superar con creces los 3.000 millones de euros que supone el 20% de caída de la producción que se estima que se ha registrado. El impacto ha sido mayor en la provincia de Cádiz pero en mayor o menor medida ha alcanzado prácticamente todas las provincias.

Por este motivo, y aún sin una cifra cerrada, el objetivo es iniciar un plan de choque con las primeras líneas de ayudas e inversiones de emergencia siguiendo las prioridades consensuadas con el sector y en un marco de consenso y diálogo entre administraciones que, de momento, se mantiene. El ministro de Agricultura, Luis Planas, y el consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Ramón Fernández-Pacheco, han compartido este viernes un encuentro con las principales asociaciones del sector como COAG, Asaja y las Cooperativas agrarias Ambos vienen además de recorrer las zonas más afectadas en el entorno del Guadalete, en los cultivos de frutos rojos de Huelva, o en las provincias de Sevilla, Granada o Córdoba. Y conformen más se adentran en las realidades de los territorios peor es el diagnóstico.

“Tenemos la voluntad de trabajar juntos el Gobierno de España, las organizaciones agrarias y cooperativas”, apuntó el ministro Luis Planas con un planteamiento de unidad y consenso compartido por el resto de instituciones y entidades presentes que se comprometieron a avanzar de forma lo más rápida posible aunque siempre con el condicionante de la situación meteorológica dado que continúan las borrascas y por tanto los efectos sobre los cultivos.

Ejes de actuación urgente

Las administraciones ultiman su primer paquete de actuaciones consensuadas con las organizaciones agrarias. En primer lugar, se van a articular convocatorias de ayudas directas de emergencia por parte de Gobierno y Junta que sean complementarias y que lleguen a los agricultores más afectados. Las organizaciones han solicitado que, con independencia de que se haya completado o no la evaluación de los daños, se puedan convocar en un plazo de quince días. Sobre la mesa está la complejidad de definir las bases dada la enorme diferencia por territorios y sectores en cuanto a los distintos tipos de daños y pérdidas que se han producido. “La casuística es muy variada”, subrayan.

En segundo lugar, un plan de choque de inversiones de emergencia para los caminos rurales, infraestructuras viarias, caminos rurales o sistemas de regadíos que se han visto destrozados por las borrascas y que en muchos casos hacen imposible la continuidad de la actividad agrícola o ganadera. Gobierno y Junta de Andalucía se comprometen a lanzar su plan de inversiones de forma inmediata y piden además colaboración a ayuntamientos y diputaciones en el marco de sus competencias.

En tercer lugar, el Ministerio está analizando la cobertura de los seguros de los distintos cultivos afectados a través de Agroseguro debido a que hay “franquicias muy importantes”. De ahí que se esté evaluando cómo contribuir para que los afectados puedan asumir esas cuantías.

En cuarto lugar, hay acuerdo ya en una flexibilización de todos los trámites de convocatorias y procedimientos de justificación especialmente los relacionados con la PAC. Ha sido una petición formalizada por la Junta de Andalucía ante el Ministerio que ha sido aceptada y que se autorizará de forma inmediata para que sirva de alivio a los propietarios. En esa línea también se trabaja en la adecuación de los módulos del IRPF para la próxima campaña.

Como eje complementario, el Ministerio está avanzando en la búsqueda de mecanismos de facilidades en la financiación para los agricultores que necesiten acudir a préstamos o líneas debido a los efectos de las ocho borrascas para inversiones o para sostener sus modelos de negocio.

Junto a esto, tal y como subrayan las principales entidades agrarias figura una estrategia a largo plazo para la recuperación del sector y para hacer frente a situaciones complejas que se pueden producir como el hecho de que contingentes de trabajadores que suelen venir desde otros países, especialmente para los frutos rojos, puedan desistir ante la situación existente.

Presupuestos y fondos europeos

De momento, no hay cifras concretas para las medidas urgentes ni para la estrategia a medio y largo plazo. Pero sí el compromiso de Gobierno de España y Junta de Andalucía de buscar recursos presupuestarios de forma inmediata. “Tenemos la instrucción de dar un vuelco al presupuesto”, explicó gráficamente el consejero Ramón Fernández-Pacheco.

En esta misma línea, Junta y Gobierno trabajan de forma conjunta en la activación del fondo agrario de crisis de la UE, tal y como ocurrió en los últimos incendios forestales o en la Dana. Antes hay que justificar la solicitud y completar el expediente, un proceso que ya se ha iniciado con el objetivo de que la cuantía pueda ser incluso superior a la obtenida en otras situaciones de emergencia. De ahí la importancia de la visita del comisario europeo de agricultura la próxima semana a Andalucía.

Todo esto, además, teniendo en cuenta que los sectores afectados no son sólo agricultura y ganadería. Los graves daños impactan también sobre otros como la pesca, con la flota del Estrecho que lleva semanas parada sin poder operar.