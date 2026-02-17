El precio del huevo se desploma un 89% en EEUU, pero no en el supermercado: así funciona el ‘retraso’ entre granja y lineal

El precio del huevo se ha desplomado un 89% desde su máximo histórico, según Barchart, plataforma líder en tecnología y datos de mercado financieros. La cifra cuadra, pero con un matiz importante: habla de un precio mayorista “spot” (negociado para entrega en días), no del precio que paga el consumidor en el supermercado, donde, según los expertos, “la docena podría llegar hasta los cuatro euros”.

En los informes diarios del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), el índice nacional para huevo blanco grande llegó a moverse alrededor de 8,16 dólares por docena a comienzos de marzo de 2025 (816,78 centavos). Once meses después, el mismo indicador marcaba 0,915 dólares (91,51 centavos). Esa comparación explica el famoso desplome del 89%. Y ojo: son precios negociados para entregas cercanas, lo que los hace mucho más volátiles.

Qué significa realmente ese “-89%”

El desplome no implica que “los huevos estén regalados” en caja. En paralelo, el precio medio al consumidor que recoge la estadística oficial de EEUU también bajó, pero bastante menos. Del pico de 6,227 dólares la docena en marzo de 2025 a 2,577 dólares en enero de 2026. Un descenso aproximado del 59%.

Además, el propio Congreso de Estados Unidos situó el episodio en el shock de oferta por la gripe aviar (HPAI) y recordó que el precio minorista alcanzó un récord en febrero de 2025.

Por qué en el súper no baja igual (ni a la misma velocidad)

El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) lo resume así: el retail se mueve con retraso respecto al mayorista porque entran en juego contratos, estrategias de precios y promociones; cuando el mayorista se dispara, incluso puede haber ventas a pérdida, y cuando cae, la bajada en tienda suele ser más lenta.

De hecho, en pleno febrero de 2026, el USDA seguía mostrando un mapa de precios “en cadena”: mientras el índice nacional rondaba 0,92 dólares, otros precios de referencia para huevo cartonado entregado a tienda o almacén estaban por encima de 1 dólar. Y en promoción, la media anunciada en supermercados para docena “convencional” aparecía alrededor de 2 dólares.

¿Y en Europa y España?

En Europa no hay un “traslado” automático. La Comisión Europea publica un seguimiento semanal y, en la semana 6 de 2026, el precio medio comunitario figuraba por encima del año anterior (+19,4% interanual).

En España, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ofrece paneles oficiales de precios medios y coyunturales para seguir la evolución, pero responden a dinámicas propias (costes, contratos, oferta local y demanda). Todo ello, en un contexto donde en nuestro país la inflación se ha moderado seis décimas en enero, hasta el 2,3%. Habrá que esperar para ver la evolución real del precio de los huevos.