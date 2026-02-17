Renfe recupera la alta velocidad entre Madrid y Andalucía, pero mantiene cortada la línea con Málaga

Renfe ha anunciado este martes el restablecimiento del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, recuperando la circulación en varias de sus principales líneas ferroviarias, que permanecía cortada tras el accidente del Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas.

Según ha informado la compañía a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), ya se encuentran operativos los servicios de alta velocidad correspondientes a las rutas Madrid–Sevilla, Madrid–Cádiz y Madrid–Granada–Almería.

No obstante, Renfe ha señalado que continúa interrumpida la circulación ferroviaria entre Madrid y Málaga/Algeciras, por lo que los trenes en este corredor siguen sin prestar servicio con normalidad.

Ante esta situación, la operadora ha indicado que está trabajando en la puesta en marcha de un Plan Alternativo de Transporte, que incluiría un traslado por carretera entre Antequera y Málaga, con el objetivo de garantizar la movilidad de los viajeros afectados.

Por el momento, Renfe no ha detallado el tiempo estimado para la recuperación total del servicio hacia Málaga y Algeciras.

En venta los primeros billetes

En venta los primeros billetes

La página web de Renfe pone a la venta este martes los primeros billetes a un precio de 33,75 euros entre las estaciones de Sevilla-Santa Justa y Madrid-Puerta de Atocha, en un trayecto de dos horas y 40 minutos. Hasta ahora los viajeros debían afrontar un viaje de más de cinco horas tras verse obligados a realizar el trayecto entre Córdoba y Villanueva de Córdoba por carretera ante la reparación de la vía en el tramo de Adamuz. La compañía oferta seis viajes de ida a Madrid y siete de vuelta a Sevilla para mañana martes.

Noticias relacionadas

Igualmente, Iryo pone billetes también a disposición de los viajeros para este martes en el trayecto directo con la capital de España con precios que oscilan entre los 20 y los 42,12 euros. La compañía italiana establece una secuencia de seis viajes de ida a Madrid y siete de vuelta a la capital de Andalucía. Del mismo modo, Ouigo ofrece billetes a los pasajeros entre los 19 y los 22 euros entre Sevilla-Santa Justa y Madrid-Puerta de Atocha en tres viajes diarios de ida y vuelta.