Una caída de Movistar deja sin móvil e Internet a unas 100.000 pymes en España

La operadora de telefonía ha admitido en redes la incidencia y ha afirmado que hará "todo lo posible” para restablecer la normalidad del servicio cuanto antes

Tienda de Movistar en Madrid.

Tienda de Movistar en Madrid. / TELEFÓNICA - Archivo

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid

La avería de una plataforma de Movistar, la marca principal de la multinacional española de telecomunicaciones Telefónica, ha dejado sin conectividad (voz y datos) a unas 100.000 pymes en España desde alrededor de las ocho de la mañana de este miércoles. La propia empresa ha admitido en redes la incidencia y ha afirmado que hará "todo lo posible” para restablecer la normalidad del servicio cuanto antes y apuntan que "las incidencias ya se están reduciendo" a lo largo de esta mañana.

La incidencia afecta de forma grave a pymes que tienen contratados sus servicios digitales y de telefonía a esta compañía, quedando afectada su actividad laboral de este miércoles. Desde la operadora de telefonía explican que puede afectar a particulares que estén intentando llamar o ponerse en contacto a través de Internet con pymes.

Movistar España ha explicado en su cuenta de X que los técnicos han detectado una incidencia, que afecta a los servicios de Movistar Empresas, en la que se está trabajando ya para solucionarla.

"Existe una incidencia en el servicio de Movistar Empresas. Los técnicos ya se encuentran trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible", subrayan desde Movistar España.

El problema se ha originado después de las ocho de la mañana, según el portal Downdetector, que ofrece en tiempo real las interrupciones en todo tipo de servicios, y ha reportado avisos de usuarios pasadas las ocho de la mañana de este martes.

