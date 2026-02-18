Adivina quién te va a enseñar educación financiera a partir de ahora

Desde el 23 de febrero, el actor, presentador y humorista español se puso al frente, en clave de humor y con bastante más profundidad de la que parece, de Café para Cinco, la nueva serie audiovisual que llega a las webs de Prensa Ibérica para demostrar que hablar de educación financiera no tiene por qué dar sueño. Ni miedo. Ni dolor de cabeza. Porque entender qué es un DAFO, cómo funciona una startup, qué pinta la IA en tu negocio o por qué ahora todo suena a cyberloquesea puede ser complicado. Pero si alguien puede guiarte por ese proceloso universo sin que huyas en el primer minuto, es él. Y lo hará desde un escenario muy concreto: un Work Café Santander.

Ocho cafés. Cinco historias

Café para Cinco es una serie de ocho episodios de unos cinco minutos cada uno. Breves, ágiles, con ritmo. Lo suficiente para engancharte, pero también para dejarte pensando. La premisa es sencilla: cinco personajes que, a priori, no tienen nada que ver entre ellos, coinciden en un mismo espacio. Entre cafés, estudios, segundas oportunidades y planes de futuro, sus vidas empiezan a entrelazarse más de lo que imaginaban. Ellos son Rafa, Martín, Ernesto, Andrea y Lola. Cinco perfiles distintos. Cinco momentos vitales diferentes. Cinco maneras de enfrentarse al dinero, al trabajo y al futuro. Y en medio de todos ellos, Arturo Valls. Y es que Arturo Valls interpreta a Martín. O como él prefiere llamarse: “el ninja de la publicidad”. Hace un año decidió dejar la agencia donde trabajaba para lanzarse a la aventura freelance. Ahora su centro de operaciones está en el Work Café Santander, donde entre reuniones improvisadas y cafés estratégicos intenta conquistar el mundo (o al menos, el próximo briefing).

Sergio G. Abelaira da vida a Rafa, estudiante de tercero de Ingeniería Informática. Necesita concentración, buena conexión a internet y un enchufe libre. Lo que empieza como la búsqueda de un lugar tranquilo para estudiar termina convirtiéndose en algo más: un espacio donde aprender que el talento también necesita estrategia.

Juan Diego Bueno es Ernesto, jubilado, curioso y con más energía que muchos veinteañeros. Ha encontrado en el Work Café el lugar perfecto para su café diario. Y ya que está, para estudiar. Una carrera. O dos. O tres. (¿Eran cuatro?). Porque reinventarse no tiene edad.

Andrea Lareo interpreta a Andrea, treintañera emprendedora que ha montado su propia agencia de representación de talento digital. Compagina su proyecto con los estudios de Económicas gracias al apoyo de la Fundación Universia. Sabe que las ideas son importantes, pero también que sin números no hay negocio que sobreviva.

Y Diana Fenochio es Lola, antigua profesora de instituto que ha decidido dar un giro radical a su vida profesional. Ahora se está formando como coach en Santander Open Academy. Si quieres llevarte bien con ella, hay una norma básica: no preguntes por su edad. Lo importante no son los años, sino el siguiente paso.

Lo que empieza como una comedia ligera acaba siendo una radiografía de nuestro tiempo. Porque Café para Cinco no solo habla de finanzas. Habla de cómo están cambiando los negocios. De cómo evolucionan las inversiones. De cómo la sociedad, la educación y los modelos de trabajo ya no se parecen en nada a los de hace diez años. Habla de networking como nueva forma de generar riqueza. De espacios donde no solo se opera con dinero, sino también con ideas. De bancos que ya no son solo bancos, sino puntos de encuentro. Y, sobre todo, habla de decisiones. Las pequeñas y las grandes. Las que se toman con un café en la mano.

Finanzas reales, en un mundo real

La serie está impulsada por Banco Santander y producida íntegramente por el grupo Prensa Ibérica a través de PI360 y PIStudio, su comercializadora y departamento audiovisual. El objetivo es claro: acercar al gran público una nueva forma de entender las finanzas, desde una perspectiva real, cercana y cotidiana. Nada de teorías abstractas ni jerga indescifrable. Aquí la educación financiera se cuela en conversaciones reconocibles, en situaciones que podrían ser las tuyas. Porque quizá tú también estás pensando en emprender, en reinventarte, en estudiar algo nuevo o en entender de una vez qué significa eso del DAFO sin asentir como si lo supieras.