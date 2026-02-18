El Ibex 35 sube un 0,3% recupera los 18.000 puntos impulsada por Puig e Indra

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con una subida del 0,31%, lo que le ha llevado a recuperar la cota psicológica de los 18.000 enteros y a situarse en los 18.011 puntos a las 9.00 horas.

De hecho, pasados unos minutos de la apertura bursátil el índice llegaba a alcanzar los 18.080 puntos, con una subida del 0,7%, impulsada principalmente por Puig e Indra.

En el plano internacional, las acciones japonesas suben, al tiempo que los mercados de China continental, Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur no operan por las festividades del Año Nuevo Lunar, con lo que se mantienen cerrados por vacaciones.

En Europa, Christine Lagarde tiene previsto dejar la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) antes de que expire su mandato de ocho años en octubre de 2027 para facilitar que el presidente francés saliente, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, encuentren un nuevo banquero central para la eurozona, según 'Financial Times'.

En España, la compañía de belleza 'premium' Puig ha informado este miércoles de que cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto ajustado de 587 millones de euros, un 6,5% más que en el año anterior.

De su lado, Enagás ha anunciado que celebrará su Junta General Ordinaria de accionistas el próximo 26 de marzo, en segunda convocatoria, en la que propondrá la reelección como consejeros por un nuevo periodo estatutario de cuatro años de su consejero delegado, Arturo Gonzalo Aizpiri, y su presidente, Antonio Llardén.

Otra energética, en este caso Naturgy ha reportado que obtuvo un beneficio neto récord de 2.023 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 6,4% con respecto a sus ganancias de 1.901 millones de euros en 2024.

Por otra parte, el Consejo de Administración de Aena ha aprobado la propuesta del Tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031, que contempla una inversión total de 12.888 millones de euros, de los que 9.991 millones se corresponden con inversión regulada y, por tanto, se recogen en el DORA 2027-2031.

En el terreno 'macro', el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado este miércoles un viaje oficial de dos días a la India saludando a los representantes del Foro de los CEO España-India y reuniéndose con empresarios en Nueva Delhi.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Naturgy (-2,19%), Amadeus (-0,73%) y Fluidra (-0,32%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Puig (+5,57%) e Indra (+2,72%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo positivo. En concreto, Fráncfort subía un 0,49%, Londres un 0,34%, París un 0,25% y Milán un 0,55%.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- ascendía un 0,21%, hasta los 67,55 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, crecía un 0,16%, hasta los 62,36 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1835 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,183%.