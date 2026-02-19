Escribano (EM&E) instalará una fábrica de tecnología fotónica en Valencia con una inversión de 25 millones

La industrial madrileña Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), en pleno proceso de integración con Indra, ha anunciado una inversión de 25 millones de euros para instalarse en la localidad valenciana de Paterna con el objetivo de desarrollar componentes fotónicos para los sectores de espacio, seguridad, defensa y aeronáutica. En este nuevo edificio se llevará a cabo la parte industrial de DAS Photonics, la empresa de fotónica que el grupo tiene integrada en su filial de electrónica, EM&E Electronics.

Ubicadas en el Parc Tecnològic de Paterna y con una extensión de 2.000m2, las nuevas instalaciones estarán operativas en los próximos meses y constituirán una fábrica pionera de semiconductores fotónicos discretos de altas prestaciones, que generan, manipulan, transmiten o detectan luz para transportar o procesar información, energía o comunicaciones seguras. El proyecto, que ya ha sido presentado al Ayuntamiento de Paterna, contempla la creación de 100 nuevos puestos de trabajo en la localidad, incorporándose las primeras 50 personas este mismo verano.

Con esta nueva localización, EM&E Group refuerza su apuesta por el desarrollo de tecnologías críticas y por el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e industriales nacionales, impulsando a su vez el tejido productivo local y la creación de empleo en la región.

En palabras de Fidel Rodríguez, consejero delegado de EM&E Electronics y DAS Photonics: "Estamos orgullosos de seguir creciendo en la Comunidad Valenciana para desarrollar una tecnología tan estratégica en el siglo XXI como es la fotónica. Las nuevas instalaciones de Paterna nos permitirán fabricar componentes fotónicos que actualmente no se producen en España, lo que nos otorgará soberanía tecnológica nacional en un ámbito crítico".

Noticias relacionadas

Por su parte, Juan Antonio Sagredo, alcalde del Ayuntamiento de Paterna, ha afirmado: "La llegada de EM&E Group consolida a Paterna como uno de los principales polos tecnológicos e industriales de la Comunidad Valenciana y de España. Que una compañía estratégica en el ámbito de la fotónica y la defensa elija nuestro Parc Tecnològic demuestra la confianza del sector en el talento, las infraestructuras y el ecosistema innovador de nuestra ciudad".