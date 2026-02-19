Luis de Guindos: "En España el proceso inmigratorio, que es imprescindible, está tirando de la actividad económica"

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha asegurado este jueves en Valencia que la evolución de la economía española es "positiva" y "está creciendo más que la media europea". "Esto -ha dicho- está fundamentalmente ligado a la evolución de la población. En España el proceso inmigratorio, que es imprescindible, está tirando de la actividad económica".

El que fuera ministro de Economía entre 2011 y 2018 ha participado en una jornada celebrada en la Cámara de Comercio de Valencia, en la que ha abordado asuntos como la situación de la economía europea y temas de actualidad como la geopolítica mundial o la salida de la actual presidenta de BCE, Christine Lagarde, de la institución.

De Guindos ha asegurado que, aunque la situación de la economía española es "positiva", "siempre existen riesgos a medio plazo ligados a temas como la vivienda, el mantenimiento de los servicios sociales y de la competitividad". Para el vicepresidente del BCE, "a corto plazo la evolución de la economía española viene muy apoyada por ganancias de competitividad, por un proceso de crecimiento de población, ligada al proceso inmigratorio y por una situación saneada del sistema financiero".

En cuanto a la economía europea, De Guindos ha destacado que "se está comportando ligeramente mejor de lo que habíamos proyectado. En un entorno de enorme incertidumbre, la evolución de la inflación es positiva. Estamos por debajo de nuestro objetivo de inflación, que es del 2 %, y en una situación de estabilidad financiera", ha explicado.

En cuanto a la salida Christine Lagarde del BCE antes de que termine su mandato como presidenta, De Guindos ha asegurado que "no tengo ninguna indicación al respecto" y que "está totalmente centrada en su trabajo". "Mientras esté -ha añadido- continuará siendo una magnífica presidenta. Christine Lagarde ha hecho una gran labor".

En esta línea, ha continuado alabando la figura de la presidenta del BCE: "Es una de las personas más elegantes, en el amplio sentido del término. Ha conseguido muchísimo consenso en el Consejo de Gobierno del BCE".