TELECOMUNICACIONES
Telefónica impulsa nuevos cambios en su consejo con la salida de BBVA y la entrada de otra independiente
La teleco convoca junta de accionistas para el próximo 26 de marzo y dará entrada en su órgano de gobierno a la directiva australiana Jane Thompson en sustitución de José María Abril. El banco deja su representación histórica en el consejo del grupo.
Telefónica impulsa nuevos cambios en su consejo de administración. La compañía ha convocado su próxima junta general ordinaria de accionistas para el próximo 26 de marzo y ha propuesto una nueva renovación que supondrá el fin de la representación histórica del BBVA en el consejo de administración de la teleco y su sustitución por una nueva consejera independiente.
El grupo propone el nombramiento de la ejecutiva australiana Jane Thompson como nueva consejera independiente, en sustitución de José María Abril, actual vicepresidente y consejero dominical en representación de BBVA. Abril se mantenía en el consejo de la compañía desde julio de 2007 y su último mandato fue renovado en 2022 y expiraba ahora.
BBVA ha formado parte tradicional del núcleo de accionistas y mantenía esa posición a pesar de que por la participación accionarial del banco (en torno a un 5% del capital) no le daba derecho a una representación matématicamente. El consejo de Telefónica cuenta con 15 miembros, por lo que los accionistas en principio deben tener al menos un paquete representativo del 6,7% para tener derecho a un asiento en el órgano de gobierno.
La salida de BBVA deja al Estado español a través de SEPI, a Arabia Saudí a través de Saudi Telecom y al holding inversor CriteriaCaixa como los únicos accionistas con representación dominical en el consejo, los tres con participaciones en torno a un 10% del capital y los tres con un consejero cada uno. El órgano de gobierno contará con diez consejeros independientes y con dos consejeros ejecutivos (el presidente Marc Murtra y el consejero delegado Emilio Gayo).
La 'teleco' presidida por Marc Murtra también abordará la renovación de María Luisa García Blanco como consejera independiente, junto con la ratificación y designación de Anna Martínez Balañá, César Mascaraque Alonso y Mónica Rey Amado para ese mismo cargo como independientes, relevos que ya se habían anunciado hace meses. Tras los cambios, la representación femenina dentro del consejo alcanzará el 47% del total de miembros.
Una nueva independiente ‘de lujo’
Jane Thompson, emprendedora tecnológica e inversora activa en negocios digitales y empresas sociales, es miembro del consejo de administración de Capri Holdings, dueña de las marcas de lujo Michael Kors, Versace y Jimmy Choo, desde enero de 2015. Thompson forma parte del Comité de Auditoría y del Comité de Retribuciones y Talento de Capri Holdings. En 2011 cofundó The Fusion Labs, un grupo de compañías digitales especializadas en adquisición y monetización de clientes.
Anteriormente, entre 2007 y 2009, fue directora general internacional de IAC/InterActiveCorp, una destacada empresa de medios interactivos e Internet. De 2003 a 2007 ocupó varios cargos directivos en Match.com, donde llegó a ser vicepresidenta sénior y directora general en Asia y posteriormente en Norteamérica. La candidata también trabajó como consultora de gestión en Bain & Company y actualmente es consejera no ejecutiva de IVC Evidensia, Lightsense Technologies y Stitch.net.
