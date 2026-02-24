CIAF, Guardia Civil y Transportes se enfrentan por la retirada de materiales que hizo Adif de las vías de Adamuz

La investigación de las causas del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba), que el 18 de enero pasado se cobró 46 vidas humanas, se encuentra rodeada de polémica después de que este lunes haya trascendido que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) extrajo materiales de las vías y los analizó sin contar con autorización judicial.

El 22 de enero, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, aseguró a los medios de comunicación durante una visita al Tribunal de Instancia de Montoro que "absolutamente todo se está haciendo con control, conocimiento y consentimiento de la autoridad judicial". Horas más tarde, según recoge un informe elaborado por Adif y por la empresa pública Ineco, el administrador inició una extracción y traslado de cupones de las soldaduras a su base de mantenimiento en Hornachuelos y lo hizo, según afirma la Guardia Civil, "sin advertirlo ni solicitarlo" a la jueza.

Las presuntas "irregularidades" de Adif (como se indica en el documento del Instituto armado) fueron comunicadas a la autoridad judicial el 9 de febrero. Un oficio remitido por la Policía Judicial informa de la toma de declaración, el 6 de febrero, al responsable de la base de mantenimiento AVE de Adif en Hornachuelos. Esta persona afirmó que recibieron una orden verbal del jefe de área de Adif para que retiraran cupones de raíl, entre los que había soldaduras, y lo hicieron entre la noche y la madrugada del 22 al 23 de enero.

Además, se realizaron ensayos sobre los rieles, que consistieron en pruebas de dureza que no fueron destructivas. La Guardia Civil detalla que entre los cupones donde se hallaban las soldaduras sobre las que se realizaron ensayos "pudieran encontrarse las que pretendía analizar la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios)" y sobre las que solicitó autorización el 3 de febrero.

La Guardia Civil y la CIAF fueron informados ocho días después

La Guardia Civil, como Policía Judicial, y la CIAF, dependiente del Ministerio de Transportes, desarrollan sendas investigaciones sobre las causas de la catástrofe ferroviaria. Cuando una semana más tarde, el 30 de enero, regresaron al lugar del accidente para continuar recabando información, fueron informados de que se habían trasladado los cupones con las soldaduras a las instalaciones de Adif.

La jueza reclama a Adif que se abstenga de actuar sin su permiso

Un día después de recibir el oficio de la Guardia Civil, la jueza Cristina Pastor (recién incorporada en ese momento como titular de la plaza 2 de la sección Civil y de Instrucción de Montoro) dictó una providencia con la que requirió a Adif para que se abstuviese de extraer, trasladar y realizar pruebas de material "si no es previa autorización judicial". También le solicita la "restitución inmediata del material que obre en su poder", bajo el apercibimiento de incurrir en la responsabilidad penal que resulte procedente.

Adif pidió permiso para reconstruir cuatro días más tarde

Adif solicitó autorización para acceder a la zona cero de Adamuz e iniciar los trabajos de reposición del servicio ferroviario el 26 de enero, cuatro días después de haber trasladado los materiales. La jueza que entonces servía como sustituta en la plaza 1, María Jesús Salamanca, consultó a la Guardia Civil si había finalizado su inspección ocular y si tenía inconveniente en la intervención del administrador.

En su auto, emitido el 27 de enero, esta jueza recoge la respuesta del Instituto armado, que indica que "todas las mediciones, actuaciones y recogida de evidencias por parte de la Guardia Civil han finalizado, por lo que no hay reparo para el acceso, reparación y reconstrucción que sea necesaria". Por ello, accede a la solicitud de Adif, pero matiza que todos los vestigios y pruebas materiales que se recojan por parte del administrador "deberán estar perfectamente detalladas, de modo que en todo momento se informe a este juzgado el lugar de su depósito, el estado en que se hallen y la descripción de todas las actuaciones que se realicen en ellos, mediante la remisión del correspondiente informe de actuación, quedando a disposición de la autoridad judicial".

Adif ya había recogido materiales cinco días antes de esta resolución y emitió un informe sobre su trabajo 17 días más tarde, el 9 de febrero. Como se indica, se trata del día que la Guardia Civil advirtió a la jueza de lo ocurrido. También en esa jornada, el administrador instaló una alarma en el almacén donde se hallan los materiales.

En su informe, detalla que "el día 22 de enero, tras el rescate de los dos últimos fallecidos, se retiró del lugar del accidente tanto el personal investigador de la CIAF como el de la Guardia Civil, después de haber recogido todo el material probatorio que consideraron pertinente, y sin que se adoptara ninguna medida cautelar sobre la zona o los materiales abandonados y sin precintar, quedando los cupones expuestos al deterioro. Por tal motivo, entre la noche del 22 y durante el día 23 de enero se procedió a su traslado a la base, sin que hayan sido manipulados o alterados, y estando en todo momento a disposición judicial".

La CIAF: "Se había avisado de que no las retiraran"

Este documento refleja, asimismo, que "las soldaduras nº 25 y nº 26 no están depositadas en la base, ya que se trasladaron a laboratorio". Se da la circunstancia de que la CIAF permanece todavía a la espera de recibir autorización judicial para llevar muestras del siniestro al laboratorio. Además, junto con la Policía Judicial, está pendiente de que la jueza autorice el volcado de información de las cajas negras de los trenes.

La CIAF ha afirmado este martes que Adif retiró piezas de la zona cero, pese a que "se había avisado de que no las retiraran hasta que llegaran los investigadores con la Guardia Civil". Su presidente, Iñaki Barrón, ha aclarado que "no se trata de piezas críticas", sino que trasladaron "unas muestras de soldaduras cercanas a las del accidente".

ADIF: "Hubieran acabado en cualquier vertedero"

De su parte, el administrador asegura que, si no hubiera retirado y custodiado en sus instalaciones esas piezas, "con el inicio de las obras, hubieran acabado en cualquier vertedero". Así, ha abundado en que "lo que hizo Adif fue preservar el material sobrante y conservarlo siempre a disposición policial y judicial".

Transportes respalda la actuación del administrador

La envergadura de la polémica ha sido tal que José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, ha comparecido este martes ante los medios de comunicación y ha defendido la actuación de Adif. Entre otras ideas, ha insistido en que el 22 de enero tanto la CIAF como la Guardia Civil se habían llevado "todo el material probatorio que han considerado necesario y no se establece ningún tipo de medida en la zona". Los materiales quedaron "sin mayores precauciones", ha afirmado. A esto ha añadido que "en los días posteriores, ni la CIAF ni Adif hacen nuevas actuaciones en el lugar y si las hubieran hecho se las hubieran solicitado a Adif". Como se ha referido, la Guardia Civil detalla en su oficio su regreso al lugar el 30 de enero.

Nieto exige una instrucción "escrupulosa"

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha manifestado hoy, a preguntas de los periodistas, que "esto no debe ocurrir y estoy seguro de que su señoría lo va a investigar y va a pedir responsabilidades, porque tenemos la obligación de hacer una instrucción absolutamente escrupulosa", informa Araceli R. Arjona.

A la espera de un juez de refuerzo

Más allá de la reprobación por parte de la jueza, distintas fuentes consultadas coinciden en apuntar que esta intervención de Adif, en principio, no afectaría al resultado de la investigación. Los investigadores mantienen como hipótesis central del origen del siniestro que una rotura de carril, relacionada con una soldadura, pudo provocar el descarrilamiento del tren Iryo, cuyos últimos coches impactaron con un Alvia. Por el momento, los trabajos permanecen a la espera de autorizaciones judiciales para avanzar.

La plaza 2 de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, que dirige la investigación, continúa sin recibir el juez de refuerzo anunciado por el presidente del TSJA días después de la tragedia. Este juzgado es competente en los asuntos de Violencia sobre la Mujer, lleva otras causas ordinarias y ha asumido ahora, además, el macro procedimiento del accidente de Adamuz, donde se abrirán piezas separadas por cada una de las víctimas.

Las cajas negras, en breve

Fuentes de la Fiscalía provincial de Córdoba indican que, previsiblemente, la jueza Cristina Pastor tomará "pronto" una decisión sobre la apertura de los registradores de los trenes siniestrados (cajas negras). Esta prueba permitirá a los investigadores obtener más información acerca de las circunstancias que rodearon al accidente.

La jueza deberá decidir dónde se desarrolla el volcado de información, que estuvo previsto para finales de enero en Madrid, pero se aplazó a petición del Ministerio Público. Este último solicitó que la prueba se efectúe en presencia de las juezas que dirigen la investigación (la titular de la plaza 2 de la sección de Instrucción de Montoro, con el apoyo de la plaza 1) y de los fiscales que participan en el procedimiento.