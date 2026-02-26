El fundador de Gotham afirma en la Audiencia Nacional que en Grifols vio prácticas engañosas e indicios de quiebra

El fundador del fondo bajista Gotham City Research, Daniel Yu, ha defendido en la Audiencia Nacional, donde ha declarado como investigado, el informe que publicó sobre Grifols al sostener que, a su juicio, existían indicios que apuntaban a prácticas engañosas o incluso a una posible quiebra, según han asegurado fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO. La difusión de ese informe —en enero de 2024— precipitó una fuerte caída en la cotización de la farmacéutica catalana, que llegó a ceder un 40% de su valor bursátil en el punto álgido del castigo. El juez José Luis Calama citó al estadounidense para explicar por qué publicó el informe de Grifols, que presuntamente, incluía información engañosa sobre la farmacéutica, con el objetivo de tumbar el precio de las acciones. De hecho, Yu declara en calidad de investigado para determinar si manipuló en su beneficio el mercado, tal y como afirma la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Yu, que ha declarado durante cinco horas, lleva desde el 19 de noviembre de 2024 bajo la lupa del alto tribunal. El ejecutivo de la entidad financiera se ha sentado en el banquillo para declarar en una jornada que coincide con la publicación de las últimas cuentas de Grifols. La multinacional catalana, por su parte, ha informado al regulador que disparó su beneficio neto hasta los 402 millones de euros, lo que implica un aumento del 156% con respecto al ejercicio de 2024.

Desde la publicación del informe bajista, Grifols ha arrastrado una crisis reputacional. Yu ha sostenido que no discutía la legalidad contable de la farmacéutica conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), sino que sus críticas se centraban en la falta de claridad sobre determinados aspectos de estructura financiera de la compañía. Sobre todo, con respecto BPC y Haema, compañías que consolidaba en sus estados financieros, a pesar de no tener participaciones directas en ellas.

Entre algunas cuestiones centrales del interrogatorio, el juez cuestionó la decisión de Gotham de publicar los tuits sobre Grifols tras el cierre del mercado, una decisión que el citado ha asegurado fue meditada a través del asesoramiento de abogados. "Era importante hacer ese anuncio cuando los mercados estaban cerrados para que el mercado pueda digerir la noticia antes", ha defendido. Otra cuestión relevante fue el cierre de una posición corta (short-selling, en la jerga anglosajona) el 9 de enero. La venta en corto es una estrategia donde un inversor toma por prestadas acciones para apostar a que caigan los títulos.

Gotham ha publicado alrededor de 20 informes desde que Yu fundó la compañía en 2012, que, según la defensa, se basan en la misma metodología que usó con Grifols. "Buscamos compañías con evidencias de engaño", ha estipulado Yu. "Compañías en la que el negocio como las acciones están demasiado bien consideradas para lo que es la realidad, y donde también ven indicios de posible quiebra. Grifols reunía las tres categorías", ha concluido.