Indra se dispara un 15% en bolsa tras sus históricos resultados como campeón español de defensa

La cotización de Indra se ha disparado durante la mañana de este miércoles en el Ibex 35 más allá del 15%, después de los históricos resultados que presentó el pasado martes la compañía, los primeros con la condición de la empresa líder en el sector español de la defensa.

La compañía presidida por Ángel Escribano cerró 2025 con un beneficio récord de 436 millones de euros, un 57% más que en 2024, impulsado por el tirón del negocio de defensa y el aumento de la valoración de su partipada Tess Defence, que desarrolla los tanques 8x8 Dragón y el VAC para el Ejército español. La compañía tecnológica elevó además sus objetivos para 2026 y fijó como objetivo superar los 7.000 millones de euros de ingresos, con un beneficio antes de intereses e impuestos (ebit) por encima de 700 millones y más de 375 millones de flujo de caja libre, todo ello a la espera cerrar la operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Los inversores premian su desempeño

Según los analistas bursátiles de XTB, el extraordinario repunte de Indra en bolsa no resulta extraño, precisamente por la fortaleza de sus cuentas. "Los resultados de Indra muestran una gran fortaleza y reflejan el momento que vive el sector debido a las tensiones geopolíticas y el rearme de las principales potencias mundiales, en este caso España y Europa. La cartera de pedidos se expandió en 2025 en un 122%, mientras que en el último trimestre la contratación se multiplicó por 5 con respecto al 4T2024", destaca Javier Cabrera.

El sólido crecimiento del segmento de defensa, que ya representa el 26% de los ingresos de la compañía participada por el estado, muestra para los analistas "que Indra será claramente la compañía a través de la cual se canalizarán las inversiones españolas en defensa". Es preciso recordar, además, que el segmento ha sufrido un deterioro del margen EBIT.

Sin embargo, los analistas no lo ven como un factor de alarma. "Es normal en un entorno donde el objetivo es captar el mayor número de contratos posibles, sobre todo fuera de España. Aunque el 55% de los ingresos del segmento provino de España, el resto de áreas es clave para continuar con el crecimiento de Defensa y posicionarse como un proveedor de referencia", destacan.

Un futuro prometedor

Respecto al futuro de la compañía, que se encuentra inmersa en el proceso de fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa familiar de Ángel Escribano, los analistas son optimistas. Pese a que Europa es la única región donde Indra no crece a doble dígito, desde XTB consideran que se debe a "la competencia que existe en la región y el nacionalismo de los países a la hora de realizar encargos".

"No obstante, creemos que puede seguir ganando cuota de mercado en los próximos años. Aunque no es un proveedor puro de defensa, creemos que Indra sigue siendo uno de los valores más interesante para exponerse al sector defensa sin comprar compañías a múltiplos disparatados. Si consigue mantener el ritmo de crecimiento fuera de España la compañía puede seguir dando sopresas positivas", apostillan.