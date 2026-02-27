Defensa formaliza un contrato para la fabricación de blindados por 1.970 millones

La industria de defensa sigue acumulando grandes pedidos. El consorcio Tess Defence fabricará en Asturias 394 vehículos de apoyo sobre plataforma de cadenas (VAC) para operaciones de combate y logísticas por un importe de 1.970 millones de euros.

El Ministerio de Defensa ya había anunciado en diciembre de 2023 la adjudicación del contrato de los VAC a Tess Defence, consorcio que por entonces estaba participado a partes iguales por Indra, Santa Bárbara Sistemas, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y Sapa. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material (DGAM), dependiente del Ministerio de Defensa, ha publicado la formalización del contrato, lo que supone su pistoletazo. El consorcio Tess Defence, que ahora está controlado por Indra, fabricará los blindados por un importe de 1.970 millones y un plazo de ejecución que finaliza en noviembre de 2035.

En octubre del pasado año, el Ministerio de Industria ya adjudicó a Tess Defence, por concesión directa, una prefinanciación de 788 millones de euros para el programa de los VAC previa a la publicación de la formalización del contrato. Un trámite similar al de la prefinanciación de los vehículos autopropulsados de artillería concedida a la UTE formada por Indra y Escribano y que ha desencadenado una batalla legal abierta por Santa Bárbara Sistemas, que aspiraba a desarrollar el programa.

El consorcio Tess Defence se constituyó por iniciativa del Ministerio de Defensa para abordar la construcción de los vehículos blindados 8x8 "Dragón" del Ejército de Tierra. Hasta ahora, el consorcio ha utilizado las instalaciones de la Fábrica de Armas de Trubia (Oviedo) –de la que es concesionaria Santa Barbara Sistemas, filial española de General Dynamics European Land Systems (GDELS)– para producir las estructuras blindadas, la arquitectura eléctrica y el resto de sistemas de las plataformas de los vehículos; ejecutar el montaje, e integrar el resto de componentes. En el caso de los VAC está por determinar si todos esos trabajos se realizarán en Oviedo, ya que Indra, que ahora tiene una participación mayoritaria en Tess Defence, ya dispone de planta propia de vehículos blindados tras la adquisición el pasado mes de julio del antiguo Tallerón de calderería pesada de Duro Felguera en Gijón, donde ha instalado la sede de su nueva división Indra Land Vehicles. Por lo tanto, sea en una instalación u otra, el grueso de los trabajos se harán en Asturias.

El de los VAC es uno de los principales contratos de los Programas Especiales de Mordenización (PEM) del Ejército. Responde a una necesidad operativa prioritaria de las Fuerzas Armadas, como es dotar al Ejército de Tierra de una familia de vehículos de apoyo sobre plataformas de cadenas que sea capaz de llevar a cabo las misiones operativas y logísticas que actualmente realiza el Transporte Oruga Acorazado (TOA), que ha agotado su ciclo de vida.

Las características

El VAC es un vehículo blindado de cadenas multipropósito con un elevado nivel de protección balística y contraminas, que incorpora otros sistemas que aumentan la supervivencia del vehículo y su personal. Tiene una tripulación mínima de dos personas y puede llevar hasta seis combatientes, cuenta con una autonomía de 72 horas y tiene una alta capacidad de despliegue. La familia VAC incluye hasta diez versiones: porta personal, puesto de mando, zapadores, porta mortero, contra carro, ambulancia, observador avanzado y de recuperación, carga y pick-up.

Dependiendo de la versión, el vehículo blindado puede ir equipado con una variedad de estaciones de armas controladas remotamente, que van desde una ametralladora ligera a un sistema contra carro o un mortero de carga automática. El contrato adjudicado incluye 394 vehículos.