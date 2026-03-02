MOBILE WORLD CONGRESS
Telefónica, MasOrange y Vodafone llevan la batalla comercial del móvil a los satélites con alianzas con Elon Musk y su rival europeo
Telefónica anuncia una colaboración estratégica en España y Alemania con el rival europeo de Starlink y trabaja con la constelación de satélites de Musk en Reino Unido.
Vodafone España ya utiliza la tecnología de Satellite Connect Europe para garantizar la cobertura móvil desde el espacio y MasOrange ha lanzado un proyecto piloto con Starlink
Las grandes telecos se mueven para conectar los móviles directamente a satélites para garantizar cobertura en cualquier rincón, por remoto que sea. El objetivo es garantizar la llegada de los servicios con internet ultrarrápido también en zonas donde desplegar la fibra óptica es técnicamente imposible o económicamente inviable. Telefónica, Masorange o Vodafone España se han lanzado a sellar alianzas con operadores de satélites, tanto con la gran constelación Starlink, del magnate Elon Musk, como con su nuevo rival europeo Satellite Connect.
Telefónica está armando una red de alianzas con diferentes compañías para sus mercados clave en Europa. La compañía está negociando con Satellite Connect Europe (la compañía conjunta del Grupo Vodafone y de AST SpaceMobile) la puesta en marcha de servicios de conectividad vía satélite para particulares, empresas y administraciones, conectando directamente los móviles de los usuarios y los satélites como si fueran antenas al uso.
La colaboración entre Telefónica y Satellite Connect Europe, desvelada en el marco del Mobile World Congress (MWC), busca integrar las capacidades satelitales y las de las redes terrestres de 4G y 5G de la operadora en España y en Alemania. El objetivo es complementar la cobertura de ambas tecnologías para mejorar la resiliencia de la red en áreas remotas o en circunstancias excepcionales.
Telefónica explora esa alianza con Satellite Connect Europe para los mercados de España y Alemania, pero a la vez Virgin Media O2 (VMO2), la filial británica de Telefónica, ha sellado un acuerdo con Starlink, propiedad de Elon Musk, para ofrecer servicios de conectividad móviles en zonas rurales del mercado británico en las que no hay acceso por fibra óptica ni por cable.
Vodafone España ya está utilizando la tecnología de Satellite Connect Europe -participada por su antigua matriz Grupo Vodafone- para servicios de voz y datos por satélite. Hasta ahora Vodafone tenía acceso a esta tecnología en exclusiva en los mercados en los que opera, y Vodafone España, ahora controlada por Zegona, lo hacía en el mercado español. Una tecnología que permite dar servicios de banda ancha móvil por satélite conectándose directamente a teléfonos móviles estándar, sin necesidad de otras infraestructuras o instalaciones para hacer llegar la cobertura a las zonas rurales o remotas.
En paralelo, MasOrange también anunció hace unas semanas la firma de una alianza con Starlink para desarrollar un proyecto piloto en España de conexión directa de móviles estándar y satélites. El lugar elegido para realizar las pruebas para la puesta a punto de la tecnología es la provincia de Valladolid. La tecnología satelital «Direct to Cell” aspira a una comunicación directa entre los satélites de Starlink y los dispositivos móviles a través de enlaces láser, complementando la cobertura terrestre de la red de MasOrange.
