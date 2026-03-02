Técnicas Reunidas, Acciona e Indra: las empresas españolas con mayor presencia en la zona del conflicto EEUU-Irán

La operación militar conjunta de EEUU e Israel contra Irán está afectando ya a varios países de Oriente Medio: Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Irak, Arabia Saudí han sufrido los ataques del país.

Varias compañías españolas, entre las que destacan las dedicadas al sector de las infraestructuras, ingeniería y defensa, cuentan con operaciones clave en varios de estos países. Una de ellas es Técnicas Reunidas. La compañía logró en 2025 dos contratos multimillonarios en la región, que le han reportado alrededor de 5.500 millones de euros.

En Arabia Saudí, la multinacional de ingeniería española cuenta con la condición de contratista preferente, y en marzo del año pasado logró una adjudicación de la mano del conglomerado chino Sinopec —en forma de joint venture— para el desarrollo de instalaciones de fraccionamiento de líquidos de gas natural (LGN) de Riyadh. Según la información de la compañía, le corresponden más de 2.150 millones de dólares de la inversión total.

En Emiratos, Técnicas Reunidas ganó en solitario en febrero de 2025 un megacontrato de 3.260 millones de euros para el desarrollo de instalaciones upstream —que implican la exploración, desarrollo y producción de recursos de petróleo y gas—. Tal y como informó 'Cinco Días', la empresa pactó en su momento no desvelar ni el nombre del cliente ni los detalles del proyecto, que fue el mayor contrato logrado por la empresa hasta la fecha.

Acciona

Otra de las empresas españolas con mayor presencia en la zona es Acciona. La compañía dirigida por José Manuel Entrecanales sufre este lunes en el Ibex 35 una caída del 2,84%, tras el repunte experimentado a finales de la semana pasada por sus resultados históricos. En su página web, Acciona destaca que lleva operando en la zona desde 2008. Actualmente, la cotizada de infraestructuras cuenta con proyectos activos en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar y Omán, especialmente orientados a la construcción de desaladoras.

La división de infraestructuras de la compañía ganó 8.690 millones de euros en 2025, y en sus cuentas anuales aclara que EMEA (Europa, Oriente Medio y África) representó un 16% de dicha cifra.

En Arabia Saudí, donde este lunes un misil iraní ha alcanzado la refinería de Aramco en Ras Tanura, Acciona trabaja principalmente "en el tratamiento y suministro de agua, la construcción de infraestructuras y la ingeniería", como destacan ellos mismos. En noviembre de 2025 culminó la construcción de la desaladora Shuqaiq 4, una planta que, según anunciaron, "dará servicio a 3,5 millones de personas en el suroeste del país".

Emiratos Árabes Unidos es otro de los países donde la compañía opera desde hace años, y también ha resultado directamente afectada por las represalias de Irán: las autoridades del país anunciaron que, desde el inicio del ataque iraní, las fuerzas aéreas han interceptado y destruido con éxito 137 misiles balísticos y 209 drones.

Acciona abrió su primera oficina en Oriente Medio en Dubai, hace 18 años. Desde entonces, la ciudad ha servido como base para desarrollar la actividad de la empresa en el Golfo, participando en el desarrollo de proyectos emblemáticos como la ampliación del metro de Dubái o la construcción de la desaladora de Jebel Ali.

Qatar es otro de los países en los que la constructora tiene presencia que ha sufrido el impacto directo de los ataques iraníes. Según un portavoz del gobierno, el país sufrió el impacto de 66 misiles procedentes de Irán, con varios cientos de heridos hasta el momento. En el país, Acciona llevó a cabo la construcción y posterior ampliación de la desaladora de Umm Al Houl en Doha, que produce 284.000 metros cúbicos diarios.

Fuentes de la compañía afirman que aún es pronto para determinar un curso de acción en sus proyectos en la zona, pues los ataques son aún muy recientes.

Indra

Indra, el campeón de la defensa en España que esta misma mañana experimentaba un alza de hasta el 5% en los primeros compases de la sesión en Bolsa, también cuenta con operaciones en Oriente Medio. El pasado mes de noviembre, la compañía presidida por Ángel Escribano suscribió tres acuerdos estratégicos con empresas de Emiratos Árabes Unidos en el Salón Aeronáutico de Dubái, reforzando su posición como empresa tecnológica y de defensa en el país.

Entre ellos destaca el acuerdo con Calidus, del sector aeroespacial, para establecer un centro regional de simulación y entrenamiento estratégico para controladores aéreos en Al Ain. Por otra parte, Indra alcanzó dos acuerdos con Edge, la principal compañía de defensa del país, para ampliar su joint venture de radares, llamada Pulse.

CAF

En Israel, el grupo vasco CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) cuenta con una presencia destacada. La compañía participa en el proyecto del tranvía de Jerusalén, en colaboración con la constructora Shapir, desde 2019. Según detalló la compañía en su momento, el volumen total de la operación supera los 1.800 millones de euros.

Organizaciones como Amnistía Internacional han reclamado en numerosas ocasiones a la compañía su retirada del proyecto, por las vulneraciones de los derechos humanos ejercidas por Israel en Gaza. Sin embargo, CAF siempre ha defendido que el proyecto no vulnera los DD.HH, y por el momento sigue ejecutándolo.

Al ser cuestionada por EL PERIÓDICO acerca de futuras medidas, como paralización de las obras o retirada de trabajadores, la compañía ha defendido que están estudiando varios cursos de acción, pero que los hechos son aún demasiado recientes.