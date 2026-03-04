PepsiCo abre en España el primer restaurante de Lay’s en el mundo con la tortilla de patata como protagonista

PepsiCo da un paso en su estrategia de diversificación y refuerza su presencia en el canal de restauración con la apertura en España del primer restaurante de Lay’s del mundo. El nuevo concepto, bautizado como ‘Pilla Tortilla’, se ha inaugurado en Madrid y gira en torno a la tortilla de patata elaborada con patatas fritas.

Con esta iniciativa, la multinacional estadounidense traslada una de sus marcas más icónicas al ámbito de la restauración, con una propuesta que busca abrir nuevas ocasiones de consumo y acercarse al consumidor mediante experiencias gastronómicas alineadas con las tendencias actuales.

El proyecto forma parte de la estrategia global de PepsiCo para impulsar su crecimiento en el canal de hostelería y restauración. “Siempre buscamos formas de acelerar nuestro crecimiento y creemos que este concepto reúne lo que buscamos. La comida es una ocasión en la que podemos tener una presencia mucho mayor”, explicó el director general de PepsiCo Iberia, Fernando Moraga, durante un encuentro con medios.

Según Moraga, con esta apertura la compañía da “un paso natural en su evolución hacia una empresa cada vez más centrada en la alimentación”. “Pilla Tortilla es el primer proyecto de restauración de PepsiCo y Lay’s en el mundo y es un orgullo que se inaugure en España”, subrayó.

La iniciativa refuerza además la estrategia de diversificación del grupo en el canal fuera del hogar. “Nos acerca al consumidor y le ofrece una experiencia innovadora que conecta la marca con sus valores de forma real y tangible”, añadió el directivo.

La elección de Madrid responde al dinamismo de la capital y a su capacidad para marcar tendencias gastronómicas. “Creemos que la ciudad reúne todos los requisitos para que esta iniciativa tenga éxito”, destacó Moraga.

El proyecto, en el que la compañía lleva trabajando más de un año y para el que ha realizado una “inversión relevante”, se estrena con dos locales en Madrid, que generarán unos 15 empleos. Ambos espacios, abiertos de 09.00 a 00.00 horas, responden a formatos diferentes: uno pensado para disfrutar en el local y otro centrado en el consumo para llevar.

Así, Pilla Tortilla cuenta con un bar restaurante en Fuencarral 102, orientado a una experiencia más social, mientras que el local situado en Corredera Baja de San Pablo 3 apuesta por un modelo más ágil y urbano enfocado al takeaway.

“Tenemos que aprender porque es el primer bar restaurante de Lay’s en el mundo. Queremos afinar el modelo y asegurarnos de que es sostenible. Si funciona aquí, podrá funcionar en otros lugares, pero primero debemos consolidar estos dos locales”, señaló Moraga sobre una posible expansión futura.

El nuevo espacio propone degustar la tortilla de patata en distintos formatos —desde el pincho o el bocadillo hasta la tortilla entera—, con o sin cebolla y con diferentes toppings. Entre las propuestas destacan la mallorquina con sobrasada, queso brie y miel; la marinera con boquerones y Lay’s; la brava, con torreznos, alioli y salsa brava; la serrana, con salmorejo Alvalle y jamón; o la ranchera, con pulled pork.

La directora senior de Marketing de Innovación de Lay’s para Europa, Erica Lascorz, explicó que se trata de un “concepto único” que busca ir más allá del aperitivo. “Queremos transformar algo tan cotidiano como comer tortilla en un momento especial: ‘pillar una tortilla’, una experiencia de marca auténtica basada en el disfrute compartido”, indicó.

La propuesta gastronómica se ofrecerá inicialmente en formato takeaway, aunque la compañía prevé incorporar servicio de ‘delivery’ en aproximadamente un mes, tras cerrar acuerdos con las principales plataformas.

El chef Miguel Carretero, al frente del desarrollo gastronómico

Para el desarrollo culinario del proyecto, PepsiCo ha contado con el chef Miguel Carretero, al frente del restaurante Santerra, distinguido con una estrella Michelin en 2024.

Carretero ha trabajado junto al equipo de la marca en la validación de la receta, aportando su experiencia para integrar las patatas Lay’s en la tortilla manteniendo el equilibrio entre innovación y respeto por el plato tradicional.

“Lay’s forma parte del imaginario de muchas generaciones y llevar su identidad a una receta tan nuestra como la tortilla era un reto interesante. Hemos trabajado para que su presencia tenga sentido dentro del conjunto y aporte valor al plato sin perder su esencia. El resultado es una tortilla reconocible, pero con un punto diferente”, concluyó el chef.