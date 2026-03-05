Las comparadoras de electricidad alertan de que el recibo de la luz se puede disparar un 200 %

El mercado de la energía mantiene la máxima tensión y está muy marcado por la volatilidad tras el inicio de la guerra de Irán. El gas y el petróleo bajaron ayer tras unas jornadas previas de fuertes subidas mientras las organizaciones de consumidores y las comparadoras energéticas alertan de que el coste de la luz puede repuntar con fuerza si la crisis se prolonga.

La comparadora energética Selectra asegura que el precio de la luz puede dispararse si la crisis se prolonga. "Si el conflicto se estabiliza pronto, el impacto puede quedarse en un pico puntual. Si dura meses, el efecto (de subida) se consolida", apunta Borja Osta, experto en energía y subdirector de Selectra. El directivo pone como ejemplo que con el precio medio alcanzado el martes de 0,12 euros el kWh, "un hogar que consume unos 270 kWh al mes estaría pagando unos 55 euros mensuales en su factura de luz. Si tuviéramos una crisis energética y regresáramos a los precios de 2022, la factura podría elevarse un 200 %. Si tomamos en cuenta que el precio medio en marzo de 2022 fue de 0,38 euros kWh, la factura mensual pasaría a costar unos 170 euros".

Consumidores

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también advirtió ayer de que la crisis en Irán disparará los precios del gas natural y de la luz y estimó que, si se mantienen los precios de los últimos días, la factura eléctrica para el consumidor de la tarifa regulada -el denominado PVPC- podría pasar de los 62 euros del mes de febrero a los 82 euros en marzo, con un incremento así de unos 20 euros en el recibo.

La comercializadora apunta que el mercado mayorista de la electricidad (pool), tras un mes de febrero con precios de récord a la baja (16 euros el megavatio hora -MWh-), marca para hoy jueves un precio medio de 90 euros el MWh. En este contexto, la OCU considera que, si esta tendencia se prolonga, el precio medio mensual del pool podría situarse en torno a los 100 euros el MWh, elevando la factura eléctrica media hasta los mencionados 82 euros, lo que supone un incremento del 30 % en la factura eléctrica en un solo mes.

Encarecimiento

Ante este escenario, subraya que los consumidores con tarifas indexadas serán los primeros en notar el encarecimiento, mientras que los hogares con la tarifa PVPC lo harán también, "pero de forma amortiguada con la nueva metodología en la que los precios de futuros pesan un 55 % en el precio final". Por su parte, los hogares con tarifas de electricidad con precio fijo tendrán un impacto más gradual, dependiendo de la fecha de revisión del contrato. No obstante, la OCU recuerda que muchos de los contratos no tienen un compromiso de mantener precios durante un periodo determinado o este es muy breve o está a punto de finalizar.

En lo que respecta al suministro de gas natural, la asociación indica que la tarifa regulada de la TUR (Tarifa de Último Recurso) sigue siendo la mejor opción y aunque la revisión trimestral se hace el 1 de abril, "el impacto de estas subidas será todavía limitado". El precio del gas bajó ayer en el mercado de referencia en Europa (el TTF de Países Bajos).

Petróleo

Por otro lado, el petróleo Brent bajó ayer un 0,75 % en el mercado de futuros de Londres y cotizó entre los 80 y los 81 dólares al rebajarse los temores a una interrupción del suministro desde el Golfo Pérsico, que habían propiciado una subida del 15 % el lunes y el martes.

Noticias relacionadas

El barril del crudo europeo para entrega en mayo cayó un 0,75 %, hasta 80,79 dólares si bien después moderó su descenso y se negociaba a 81 dólares, frente a un cierre de 81,40 dólares en la jornada anterior. El mercado respondió positivamente al anuncio hecho el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump, que aseguró que su Gobierno ofrecerá seguros de riesgo político "a un precio razonable" para las navieras.