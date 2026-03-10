Las potencias del G7, listas para actuar con medidas urgentes para frenar los precios del petróleo si es necesario

Las potencias del G7 de momento siguen sin tomar medidas por el impacto en los mercados energéticos de la guerra en Oriente Medio, pero se muestran dispuestas a hacerlo con rapidez y contundencia cuando sea necesario. Los países del septeto (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) están reuniendo reuniones sucesivas en París, de momento, para estar preparados para actuar para estabilizar los mercados energéticos, sin especificar cuándo.

Los ministros de Finanzas del G7 se reunieron ayer y lo han hecho hoy los ministros de Energía. Del primer encuentro no salió un acuerdo para liberar parte de sus reservas estratégicas de petróleo para paliar los efectos de una pérdida del suministro por el bloqueo en el estrecho de Ormuz (por donde pasa una quinta parte de todas las exportaciones mundiales de crudo) tras los ataques de EEUU e Israel sobre Irán.

De la reunión de hoy, los ministros de Energía del G7 salieron con el mensaje de disposición a actuar cuando se considere necesario. Las potencias globales aseguran estar listas para actuar "de forma urgente, en el momento necesario y con todas las herramientas posibles" para estabilizar los precios del petróleo tras la crisis provocada por los bombardeos a Irán, según ha confirmado el ministro francés de Economía, Roland Lescure.

El G7 quiere tener en su mano todos los datos sobre la situación real del mercado de petróleo y han solicitado todos los datos a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) -el grupo especializado en energía de los países de la OCDE- para tener información precisa para que los Gobiernos puedan tomar sus decisiones. Con esas cifras en la mano, el ministro galo de Finanzas ha desvelado que el G7 diseñará "las diferentes posibilidades disponibles" y trabajará en la coordinación internacional para evitar la explosión de los precios del crudo.

"Seguimos la situación de los mercados muy de cerca y estamos listos a reaccionar en todo momento. Ayer [en la reunión extraordinaria de los ministros del G7 de Finanzas] nos pusimos de acuerdo sobre el principio y hoy [en la de los ministros de de Energía] nos damos los medios de hacerlo, que pasan por conocer los datos de forma precisa", indicó el ministro Lescure, sin precisar qué opciones se manejan y si sigue sobre la mesa la liberación de reservas estratégicas para alimentar el mercado de crudo.

Los países intervendrán “en el momento necesario” y están en disposición de hacerlo “muy rápidamente”, sin más detalles. El ministro galo, cuyo país preside este semestre el G7, señaló que la tensión actual está generada por el cierre del estrecho de Ormuz, pero indicó que los diferentes países son conscientes de la necesidad de coordinar sus esfuerzos para estabilizar el mercado mientras se trabaja en su reapertura. "Todo el mundo es consciente de la situación y todo el mundo quiere estabilizar el mercado y explorar los medios para hacerlo, incluido Estados Unidos", afirmó Lescure al término de la reunión del G7 de Energía.