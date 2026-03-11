Cada caña de cerveza genera 81 céntimos de riqueza y aporta 31 céntimos a las arcas públicas

La producción de cerveza en España se recupera tras crecer un 0,5% en 2025, hasta los 41,5 millones de hectolitros, en un contexto marcado por el estancamiento del consumo nacional, mientras que las exportaciones se elevaron casi un 8%, según los datos avanzados durante la celebración de la asamblea general de Cerveceros de España.

"El sector cervecero es muy relevante en la economía española y es más que una bebida, ya que supone el 1,3% del PIB y pese a la moderación del consumo a nivel local han subido las ventas y se ha producido un 0,5% más de hectolitros", ha avanzado el presidente de Cerveceros de España, Ignacio Rivera.

De esta forma, el sector cervecero sigue demostrando su resiliencia en un entorno económico complejo donde se consolida como un generador de empleo, ya que cuenta con más de 540.000 puestos de trabajo en España, y por cada empleo directo se generan 1,5 empleos adicionales en la economía nacional, según los datos recogidos por la agencia Europa Press.

Además, las exportaciones de las cervezas españolas siguen creciendo, tras elevarse un 8% en el pasado año, alcanzando el 10% en el caso de la cerveza con alcohol, impulsadas por el reconocimiento internacional de la cerveza española. "Seguimos haciendo 'Marca España' y el turismo ayuda mucho a que nuestras marcas lleguen a otros países", ha subrayado Rivera.

La caña de cerveza, un motor económico

Una asamblea, que se ha celebrado bajo el concepto 'Más que cañas', donde se ha puesto en valor este gesto cotidiano como parte de la identidad cultural española y facilitador del bienestar integral, además de ser un motor económico clave, ya que cada caña impulsa una extensa cadena de valor que conecta el campo, el sector alimentario, la distribución y la hostelería, generando riqueza y empleo en todo el territorio.

De esta forma, cada caña servida contribuye al conjunto de la economía nacional, generando 81 céntimos de riqueza y aportando 31 céntimos a las arcas públicas.

Además de su impacto económico, el sector cervecero ha recordado que ocupa un lugar central en la vida social española. En España, el 86% de los consumidores disfruta de la cerveza en compañía de amigos o familiares, y en más del 90% de las ocasiones su consumo está asociado a la comida, especialmente durante el aperitivo o el tapeo.

El presidente de Cerveceros de España ha reiterado que la cerveza es una "forma de ver la vida y vivir la vida". "En estos tiempos donde abusamos de las vías virtuales y de las pantallas, la cerveza ayuda a socializar y a tomar menos ansiolíticos", ha indicado.

Además, diversos estudios reflejan además que el 84% de los españoles considera que compartir momentos con amigos contribuye significativamente a su bienestar emocional, lo que refuerza su papel como puntos de encuentro dentro del estilo de vida español, que también gusta a los turistas, ya que consumen una de cada cuatro cañas producidas en España.

La cerveza 'sin' sigue creciendo

Por otra lado, en la asamblea se ha confirmado que la cerveza 'sin' continúa consolidándose como una de las principales tendencias del sector. En 2025, las ventas crecieron un 5,3%, alcanzando un nuevo máximo histórico de producción, confirmando su creciente protagonismo dentro del mercado cervecero español.

España se mantiene, así como líder internacional en producción y consumo de cerveza 'sin', reflejo de un modelo de consumo moderado y adaptado a diferentes momentos. De hecho, una de cada siete cervezas que se consumen en España ya es 'sin', y en el 50% de las ocasiones su consumo está vinculado a la conducción, lo que demuestra su papel como alternativa segura dentro de un modelo de consumo responsable.

Por otro lado, las cerveceras españolas apuestan por el producto nacional, ya que sus cervezas están elaboradas a partir de ingredientes naturales como el agua, la cebada o el lúpulo, la cerveza mantiene una estrecha relación con el campo español.

Actualmente, en circunstancias normales, más del 90% de las materias primas utilizadas por el sector son de origen nacional, lo que refuerza el vínculo entre la cerveza y la agricultura española. Así, cada vaso de cerveza contiene además 36 gramos de cebada española, reflejo del peso que el sector tiene dentro de la cadena agroalimentaria del país.

"Cuidamos el origen, el 90% de las materias primas que empleamos, la cebada y el lúpulo, proceden del campo español, por lo que impactamos positivamente en el origen y en las personas", ha recalcado Rivera.

El bar, el pilar fundamental del sector cervecero

En el contexto actual, la hostelería es uno de los pilares fundamentales del sector. En muchos municipios españoles, especialmente en entornos rurales, el bar continúa siendo uno de los principales espacios de encuentro social y de vida comunitaria.

De hecho, en el 14% de los municipios españoles el bar es el último centro de reunión social que queda, convirtiéndose en un elemento esencial para mantener viva la actividad social y económica de estos territorios.

La cerveza desempeña además un papel clave dentro del modelo de hostelería español, donde compartir una caña forma parte de una forma de encuentro profundamente arraigada en nuestra vida social y también en la economía de muchos establecimientos. Así, la caña representa aproximadamente el 25% de la facturación media de los bares, alcanzando hasta el 40% en entornos rurales.