La Comisión Europea evita señalar culpables en el accidente de Adamuz y pone a disposición de España medios para la investigación

La Comisión Europea evita señalar responsables en el accidente ferroviario de Adamuz, que causó el pasado mes de enero el fallecimiento de 46 personas tras la colisión de dos trenes en la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Sevilla. El comisario de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, ha apuntado que la investigación todavía "sigue su curso" y que "es demasiado pronto para sacar conclusiones".

Durante sus intervenciones en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, Tzitzikostas recordó que desde la Comisión Europea se ha "presionado" a España en los últimos años para que implementen mejoras sistemáticas el sistema ferroviario, que "se han conseguido", especialmente en las autoridades responsables de seguridad ferroviaria, después de recibir el país una sanción por la investigación del accidente de Angrois en 2013.

El comisario europeo apuntó también que, "a petición de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) —independiente pero integrada dentro del Ministerio de Transportes—, la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) está haciendo seguimiento para garantizar independencia y respeto pleno normas europeas". "Tenemos un compromiso claro de las partes implicadas", añadió.

"Si la ERA y la Comision Europea ven que la acción de las autoridades nacionales es débil o no tienen los recursos, actuaremos. Además, propondré que la ERA realice controles más frecuentes para un seguimiento más eficaz que sirva de apoyo y dotación de capacidad allí donde sea necesaria. El objetivo es claro, evitar accidentes y seguir mejorando la seguirdad en toda Europa", concluyó el comisario Tzitzikostas.

El PP pone el foco en los fondos europeos utilizados

Borja Giménez Larraz, eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE), puso el foco durante su intervención en los fondos europeos utilizados para la renovación de la infraestructura. "Europa pone los recursos y tenemos que asegurar que se utilizan con el máximo rigor", señaló. En la misma línea, Diego Solier, de Se Acabó La Fiesta (SALF) —el partido de Alvise Pérez—, exigió una "auditoría de todos los contratos y trabajos realizados" con los 110 millones de euros que recibió Adif de la Unión Europea para reformar integral de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Por su parte, Rosa Serrano, del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) —el PSOE europeo—, defendió que tanto el presidente Pedro Sánchez como el ministro Óscar Puente "han comparecido en numerosas ocasiones" para dar explicaciones sobre la tragedia y calificó de "bulo" que haya una falta de mantenimiento en la red ferroviaria: " El gasto ha aumentado más de un 60% por kilómetro desde 2017". En su intervención, Leire Pajín, también de los S&D, puso en valor el sistema ferroviario español, que describió como "uno de los más robustos del mundo" y con "altas prestaciones gracias a la solidaridad europea".

Noticias relacionadas

Juan Carlos Girauta, de Vox, centró su intervención en la corrupción del Gobierno, que la colocó como la "causa" del accidente, junto a "los contratos que no se controlan y la cadena de subcontrataciones", recordándo que "el ocumento técnico de la soldadura fue modificado después del accidente". Oihane Agirregoitia Martínez, del PNV, por su parte, exigió a la Unión Europea que garantice la "plena aplicación" de la legislación sobre seguridad ferrovaria; mientras Ana Miranda de Paz, del BNG, recordó el otro gran accidente de la historia de España, el de Angrois, en 2013, donde señaló que la CIAF "no fue independiente".