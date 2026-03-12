Saiz rechaza cambios en la ley de extranjería para priorizar a los migrantes cualificados

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha descartado cambios de calado en la ley migratoria tras la regularización extraordinaria que permitirá a unas 800.000 personas obtener permiso de trabajo y residencia en España. La portavoz del Gobierno ha asistido este jueves a la sede del Cercle d’Economia para debatir la última propuesta de esta entidad, que le reclamaba restringir la llegada de extranjeros y priorizar a aquellos más cualificados. Saiz ha desechado introducir cambios a dicho respecto y ha enmarcado el debate en una cuestión de “derechos humanos”.

La ministra se ha personado en el Cercle para hacer una defensa sin fisuras del actual sistema de gestión migratoria. Ha manifestado que los actuales cauces ya permiten incorporar al mercado laboral español a los profesionales que precisan las empresas y ha rechazado, tal como le pide el Cercle y como ahora defiende el PP, promover una migración a la carta, priorizando especialmente a aquellas personas con una alta cualificación.

La ministra ha defendido que actualmente ya existen visados que facilitan en mayor medida la captación de determinados perfiles y que 100.000 mujeres, sobre tres millones de extranjeros cotizantes a la Seguridad Social, operan con este tipo de permisos especiales de trabajo.

Regularización extraordinaria

La regularización extraordinaria sigue su curso y el proceso comenzará a "principios de abril", si bien Saiz ha rechazado concretar el día exacto, Su departamento abrirá el canal para que miles de personas que ya viven aquí puedan obtener un permiso de trabajo y aflorar parte de la economía sumergida.

Han sido varias las administraciones que cada ciertos años han ido aplicando un mecanismo de este tipo para regularizar aquellas bolsas de migrantes que se van acumulando y que pasan años hasta poder obtener sus papeles y la representante del Gobierno ha rechazado que ello sea sinónimo de que los actuales mecanismos de regularización ordinaria no estén funcionando.

“¿Descarta que de aquí a 10 años vuelva a haber otra regularización?”, le ha preguntado la presidenta del Cercle, Teresa García Milà, a la ministra, que ha declinado responder. Desde el Gobierno se reafirman en la actual normativa, a la que durante los últimos años han ido aplicando retoques para facilitar las fórmulas de arraigo. "El problema sería perpetuar la irregularidad. El arraigo no es algo automático, llega después de un proceso. El reglamento es el día a día del Ministerio", ha defendido Saiz.

La portavoz del Gobierno ha querido desmentir afirmaciones que han realizado desde el Cercle y otros foros económicos, que vinculan la intensa llegada de migrantes con un menor desarrollo de la productividad de la economía. En tanto que estos, al no poder homologar muchos sus títulos y tener la necesidad inmediata de encontrar trabajo, acceden al mercado laboral a través de aquellos sectores de menor valor añadido. Y aquellos empresarios con capital montan negocios de alta rentabilidad en poco tiempo. "Atribuir directamente esa desaceleración a la migración puede contribuir a confundir correlación con causalidad", ha afirmado la ministra.