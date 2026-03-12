Prensa Ibérica organiza el foro 'Ciudades Inteligentes: Innovación para un futuro urbano sostenible'

Las Ciudades Inteligentes representan un modelo de desarrollo urbano que integra tecnología, datos y conectividad para mejorar la eficiencia de los servicios públicos, la calidad de vida de la ciudadanía y la competitividad del territorio.

Si bien la transformación digital es el eje vertebrador de la ciudad inteligente, nuestro enfoque no se limita a la digitalización, sino que implica una transformación estructural de la gestión urbana basada en datos, interoperabilidad y colaboración público‑privada para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y optimizar los servicios públicos mediante un uso eficiente de los recursos.

En este marco, el próximo miércoles, 18 de marzo, Prensa Ibérica, EL PERIÓDICO, El Periódico de España y 'activos' organizan el foro 'Ciudades Inteligentes: Innovación para un futuro urbano sostenible'. El evento tendrá lugar en el Campus Business & Tech UAX (C/ Arapiles, 13, planta 15. Madrid) entre las 9.30 a 12.30 h. Los asistentes pueden inscribirse en este enlace.

Las jornadas contarán con el patrocinio de Auren, el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, el Grupo UAX y Orange Empresas. Por otra parte, entre los colaboradores se encuentran AMETIC, la Fundación Economía Circular, Impulso By Pons y Madrid Green Urban Mobility Lab, todo bajo el impulso de la Fundación Ibercaja.

El evento dará comienzo con la intervención institucional de Francisco de Borja Carabante, delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid. A continuación, tendrán lugar un panel tecnológico orientado alrededor de la movilidad inteligente y el transporte sostenible. En este debate se citarán Jesús Hernández Galán, director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE, Óscar García-Escarda, director de Transformación de TK Elevator, Alfonso Sánchez, director Gerente de la EMT y Ángel Sampedro, director del Área de Ingeniería y Arquitectura de la UAX, todo bajo la moderación de Emilio Prous, coordinador de Madrid Green Urban Mobility Lab.

A continuación tendrá lugar una intervención individual, Jaime Armengol, director de Mobility City, tras la que llegará el bloque de debate de integración de tecnologías. En esta mesa participarán Arturo Malagón, responsable de Servicios Digitales de MasOrange, Fernando de Pablo, director General de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid, David García, presidente de Madrid World Capital Construction (MWCC) e Ignacio Carnero, CRO de Libelium, bajo la moderación de Adolfo Borrero, presidente de la Comisión de Smart Cities de AMETIC.

Continuando con los intercambios de ideas, a las 11:30 llegará el momento del bloque de sostenibilidad y resiliencia urbana. Carlota Pi, Presidenta y CEO de Holaluz, Víctor Sarabia, director General de Servicios de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de Madrid, Rodrigo Gómez, socio de Auren Consultoría y María Humbelina Vallejo, directora de Servicios Comerciales del Canal de Isabel II serán los participantes, con Alberto García-Peñas, patrono de la Fundación Economía Circular, como moderador.

El último bloque de debate centrará el discurso en los casos de éxito de los ayuntamientos, en especial los Destinos Turísticos Inteligentes, que aplican el enfoque Smart City al turismo, integrando tecnología y plataformas digitales. Antonio Deudero, teniente de Alcalde del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, Gustavo Rico, vicealcalde de Las Rozas y Alberto Gutiérrez, concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid discutirán esta cuestión, bajo la guía de Álvaro Benítez, director de Transformación y Alianzas de Impulso By Pons.

Para finalizar, la clausura institucional correrá a cargo de Jesús Herrero, director general de Red.es, que concluirá la jornada.