Eurocaja Rural consolida su modelo de negocio de banca cercana: beneficio de 122 millones de euros en 2025 e incremento de su fortaleza financiera

Durante 2025, la entidad ha continuado avanzando en su estrategia de expansión territorial, reforzando su presencia en todo el país mediante la apertura de 28 nuevas oficinas y la incorporación de equipos altamente especializados. Esta expansión -ordenada, sostenible y coherente con su cultura corporativa- ha permitido aumentar la base de clientes y diversificar la actividad en un momento clave para el sector financiero. Al cierre del ejercicio la Entidad contaba con 506 oficinas y 1.428 profesionales en su Grupo Económico.

El balance total ascendió a 11.221 millones de euros, lo cual representa un incremento del 13,48% frente al ejercicio precedente.

Un crecimiento basado en la banca cercana y en resultados recurrentes

El modelo de banca humana de Eurocaja Rural, sustentado en la atención personalizada, la escucha activa y la transparencia, ha sido decisivo para generar confianza entre particulares, autónomos, empresas y administraciones públicas. Con más de 527.000 clientes en todo el país, y más de 44.000 nuevas altas solo en el año 2025, la Entidad ha consolidado una base sólida y diversa que respalda su crecimiento sostenible.

La fidelidad de los clientes y la estabilidad del negocio recurrente han impulsado un aumento sostenido de la actividad crediticia hasta los 6.770 millones de euros, con un crecimiento de 18,59% en el año. Esta excelente evolución se encuentra soportada en la concesión de 24.645 nuevas operaciones de crédito en 2025 por un importe total de 2.679 millones de euros.

La entidad continúa siendo líder en los mercados que opera en financiación hipotecaria, con 8.673 operaciones formalizadas por un importe de 1.242 millones de euros.

En lo que hace referencia a recursos gestionados de clientes ascendieron al cierre del año a 9.819 millones de euros, con un crecimiento del 12,45% anual.

Esta dinámica demuestra la capacidad de la entidad para generar resultados predecibles y sólidos incluso en contextos cambiantes, fortaleciendo su posición competitiva.

Informe Resultados 2025 Eurocaja Rural. FORTALEZA FINANCIERA / EUROCAJA RURAL

Principales magnitudes del ejercicio 2025

La evolución de los principales indicadores financieros refleja una gestión prudente, eficiente y orientada al largo plazo: Activo total: 11.221 millones de euros (+13,48%) Inversión crediticia: 6.770 millones de euros (+18,59%) Recursos gestionados de clientes: 9.819 millones de euros (+12,45%) Recursos propios: 882 millones de euros (+14,87%) Margen bruto: 261 millones de euros (-2,17%) Beneficio después de impuestos: 122 millones de euros (+5,49%) Ratio de eficiencia: 43,46% ROE (rentabilidad sobre recursos propios): 14,86% Ratio de mora: 1,36% Tasa de cobertura: 141,10% Ratio de capital (CET1): 20,23%

Estos resultados sitúan a Eurocaja Rural entre las entidades más solventes del sistema financiero español, con niveles de capital, calidad de activos y gestión del riesgo muy superiores a los requerimientos regulatorios. Al cierre del ejercicio la Entidad registró un incremento en recursos propios de 114 millones de euros, hasta totalizar 882 millones de euros.

La consistencia en la generación de beneficios confirma la fortaleza de su modelo de negocio y la sostenibilidad de su estrategia.

Compromiso con el territorio y la inclusión financiera

Más allá de su actividad financiera, Eurocaja Rural ha reforzado el impacto social mediante los proyectos de su Fundación, centrados en educación, cultura, asistencia social y desarrollo rural.

Resultados 2025 Eurocaja Rural- DESTINO DE NUESTROS INGRESOS / EUROCAJA RURAL

La entidad continúa desempeñando un papel clave en la lucha contra la exclusión financiera: a cierre de 2025, es la única entidad financiera con presencia física en 71 localidades, garantizando el acceso a servicios bancarios a más de 89.000 ciudadanos. Por otra parte, tomando en consideración la definición establecida por los programas PREE 5000 y DUS 5000 de la UE de reto demográfico, la Entidad presta servicio en estas localidades desde 266 oficinas a más de 552.000 habitantes.

Actualmente, la Entidad opera en 11 comunidades autónomas y 26 provincias del territorio nacional, consolidándose como una referencia de estabilidad y compromiso territorial.

Perspectivas para 2026: crecimiento sostenible y foco en la experiencia del cliente

De cara al próximo ejercicio, Eurocaja Rural seguirá impulsando un crecimiento sostenible apoyado en tres pilares:

Consolidación de la expansión nacional.

Innovación tecnológica orientada al cliente.

Fortalecimiento del modelo de banca humana y responsable.

Noticias relacionadas

La Entidad continuará apostando por relaciones duraderas, decisiones prudentes y una concepción de la banca que combina solvencia, estabilidad y cercanía.