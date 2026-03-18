Las empresas cotizadas en España podrían llegar al 40% de paridad de género en 2027, según Atrevia e IESE

Las compañías cotizadas en España podrían llegar al 40% de paridad en 2027. Esta es la principal conclusión que se desprende del 'XIV Informe de Mujeres en los Consejos del IBEX 35 y IX Radiografía del Mercado Continuo', elaborado por Atrevia e IESE y presentado este miércoles en Barcelona.

Para llegar a esta conclusión, los autores del estudio detallan que, desde el año 2015, cuando la CNMV fijó como objetivo alcanzar el 30% de representación femenina en 2020, esta ha crecido más de 22 puntos porcentuales, al pasar del 15,41% al 37,71% actual. Asimismo, desde 2009, los consejos de administración de las empresas del Ibex han pasado de 53 mujeres a 187, 134 consejeras más. Solo en el último ejercicio, el número de sillones ocupados por mujeres en el selectivo ha aumentado en 4, hasta los 187.

Ambas instituciones apuntan que aunque el avance hacia la paridad mantiene una tendencia creciente (incremento de 1,37 puntos porcentuales), al ritmo actual de progresión el conjunto de las empresas cotizadas españolas no superaría el umbral del 40% en 2026, situándose en el 39,08%. En cambio, podría alcanzarlo en 2027, cuando llegaría al 40,45% de representación femenina en sus consejos de administración, vaticina el informe.

Además, el estudio revela que el número de mujeres en los consejos de administración de las empresas que cotizan en el Mercado Continuo español sigue al alza, con un aumento de 1,37 puntos porcentuales, hasta el 37,71%. El número de consejeras se incrementa en 9 y se sitúa en 448, sobre un total de 1.188 miembros de los consejos de administración.

En este sentido, el Ibex 35 lidera los avances y consolida la tendencia de situarse por encima del umbral de paridad del 40%. La presencia femenina en los consejos de administración alcanza el 41,93%. Así, 28 de las 35 compañías que componen el selectivo alcanzan o superan el 40% de representación femenina en sus consejos, mientras que 7 se sitúan por debajo de este umbral (3 menos que en 2024).

Análisis por sectores

Según los pormenores del estudio, los sectores con mayor representación femenina en sus consejos de administración vuelven a ser Servicios de Consumo y Servicios Financieros, con un 45,78% y un 42,96%, respectivamente. La media de mujeres por empresa también aumenta en ambos sectores. Un año más, Servicios Financieros registra el valor más alto (5,55), seguido de Servicios de Consumo (4,75); ambos superan la media de 4 consejeras por empresa en el conjunto de las cotizadas.

Petróleo y Energía mantiene la tercera posición, con un 36,99% de representación femenina y una media de 4,15 mujeres por empresa. Por su parte, Servicios Inmobiliarios registra el mayor incremento, al pasar del 31,78% al 34,82%, y deja de ser el sector con menor representación femenina, que este año ocupa Tecnología y Telecomunicaciones (34,04%).

Por otro lado, por segundo año consecutivo, el informe incorpora un análisis que incluye datos sobre la procedencia, edad y formación de las mujeres que forman parte de los consejos de administración de todas las empresas del Mercado Continuo. El 75,90% de las consejeras del Ibex y el 80,59% del resto del Mercado Continuo son españolas. Entre las extranjeras, predominan las europeas, seguidas de latinoamericanas, británicas y estadounidenses. El 81,93% de las consejeras del selectivo cuenta con formación en Economía, Empresariales y Derecho, porcentaje que se eleva al 83,19% en el resto del Mercado Continuo. La edad media se sitúa en 60 años en el Ibex y en 58,57 años en el conjunto del Continuo.