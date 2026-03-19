Uber invertirá 1.089 millones de euros en Rivian para desplegar hasta 50.000 robotaxis autónomos

El fabricante estadounidense Rivian y Uber han anunciado este jueves una alianza para acelerar sus planes de vehículos autónomos, con la previsión de desplegar 10.000 robotaxis R2 totalmente autónomos en la primera fase de su implementación, para lo que Uber invertirá hasta 1.250 millones de dólares (1.089 millones de euros) en Rivian hasta 2031.

Se espera que los despliegues iniciales de robotaxis de Uber comiencen en San Francisco y Miami en 2028 y se extiendan a 25 ciudades para 2031, una vez que se aprueben ciertos hitos de autonomía en fechas específicas, con el objetivo de crear una flota a gran escala y totalmente autónoma de robotaxis Rivian R2, que estará disponible exclusivamente a través de la plataforma de Uber. Tras la firma del acuerdo, se ha comprometido una inversión inicial de 300 millones de dólares (261 millones de euros), sujeta a la aprobación regulatoria. Si se cumplen todos los objetivos, las empresas habrán desplegado miles de robotaxis Rivian R2 no supervisados en 25 ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa para finales de 2031. Además, las empresas tienen la opción de negociar la compra de hasta 40.000 vehículos autónomos Rivian R2 adicionales a partir de 2030.

"Estamos sumamente entusiasmados con esta alianza con Uber, que nos ayudará a acelerar nuestro camino hacia la autonomía de nivel 4 para crear una de las plataformas autónomas más seguras y convenientes del mundo", ha afirmado el fundador y director ejecutivo de Rivian, RJ Scaringe.

Por su parte, el consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi, cree que las cualidades de Rivian, sumadas a las de Uber, les dan la convicción necesaria para establecer objetivos "ambiciosos pero alcanzables".

Desarrollo del robotaxi en el mundo

El robotaxi ha pasado de ser sueño tecnológico a una vía de negocio en plena expansión comercial real y de consolidación, especialmente en Estados Unidos y China. De las pruebas piloto ya se están empezando a diseñar servicios públicos operativos, especialmente en China, aunque persisten desafíos técnicos y regulatorios.

La firma Waymo (de Alphabet) opera robotaxis sin conductor en 10 ciudades de EEUU, incluyendo áreas grandes como San Francisco, Phoenix, Los Ángeles y recientemente Dallas, Houston, San Antonio y Orlando.

Amazon a través de Zoox opera con sus vehículos autónomos diseñados específicamente sin conductor en algunas zonas de Las Vegas.

Tesla lanzó un primer servicio en Austin en junio de 2025, pero tuvo que enfrentarse a problemas legales tras algunos accidentes. Queda pendiente que responsablilidades se derivan en caso de accidente.

Noticias relacionadas

Los desarrollos de robotaxis en China van más avanzados. Incluso con robotaxis aéreos mediante drones. Un total de 10 ciudades chinas disponen de algún tipo de servicio de robotaxi, incluyendo Pekín, Shanghái y Shenzhen, con un fuerte respaldo estatal, pero estado de desarrollo todavía minoritario frente al transporte tradicional.