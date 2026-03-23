El déficit comercial se reduce un 35% en enero gracias a las menores importaciones energéticas

El déficit comercial de España —diferencia de valor entre los productos, bienes y servicios que exporta e importa el país— se redujo en enero un 35,2%, desde los 6.192,9 millones de euros del primer mes de 2025 hasta los 4.010 millones. La mejora se debió principalmente a la caída de las importaciones energéticas, según ha destacado el Ministerio de Economía en plena escalada mundial de los precios de la energía a causa de la guerra de Irán. Y se produce después de que el déficit comercial aumentara un 41,6% en 2025, hasta 57.054 millones de euros, debido al repunte de las importaciones

En concreto, el déficit energético se redujo en enero un 49,2%, hasta los 1.736,2 millones de euros, con una fuerte caída de las importaciones (3.518,7 millones, -33,2%) que solo se vio levemente amortiguada por una reducción de las exportaciones (1.782,5 millones, -3,5%). En cuanto al déficit no energético, también bajó un 18%, ya que la caída de las importaciones (29.418,3 millones, -4,2%) fue superior a la de las exportaciones (27.144,5 millones, -2,8%). En el conjunto, así, España exportó menos en enero (28.927,0 millones, -2,9%), pero redujo aún más sus compras al exterior (32.937 millones, -8,4%).

Se trata de justo lo contrario que sucedió en 2025, cuando las exportaciones (387.091,6 millones, 0,7% más) crecieron mucho menos que las importaciones (444.146,4 millones, 4,6%). El ministerio, en este sentido, ha subrayado que la cifra de exportaciones estuvo en la media de los últimos cinco años, con una caída (-2,9%) similar a la de Alemania (-2,7%) e inferior a la de Italia (-4,6%) y a la media de la zona euro (-5,5%). Además, ha destacado que, en términos desestacionalizados y con la corrección de calendario, se mantuvieron estables (0%), mientras que las importaciones decrecieron un 6,5% interanual.

Destino Europa

Europa siguió siendo el principal destino de las exportaciones españolas, con el 77% del total y el 64% a la Unión Europea. El superávit comercial con la UE, en esta línea, se situó en los 2.360 millones de euros, manteniéndose en positivo de forma ininterrumpida desde enero de 2017. Los mercados donde se alcanzaron los mayores superávits fueron Francia (1.575 millones de euros), Portugal (1.487 millones de euros) y, fuera de la Unión Europea, en Reino Unido (1.381 millones de euros).

Respecto a Estados Unidos, las exportaciones (1.140,7 millones de euros, -11,4%) cayeron menos que las importaciones (2.228 millones, -20,8%), con lo que el déficit comercial de España con el país se redujo a 1.087,2 millones, un 28,7% menos que en enero de 2025. En cuanto a China, las importaciones aumentaron ligeramente (4.105 millones, 0,9%) y las exportaciones bajaron de forma notable (575,9 millones, -7,8%), con lo que el déficit comercial aumentó un 2,4%, hasta los 3.529 millones.

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Por sectores, destacó en enero el crecimiento de las exportaciones en el automóvil (2,4%) y bienes de equipo (3,9%) así como los superávits en alimentación, bebidas y tabaco (1.488 millones de euros), otras mercancías (559,3 millones de euros) y semimanufacturas no químicas (402,0 millones de euros). El número de exportadores regulares (aquellos que han exportado más de 1.000 euros en el año de referencia y en cada uno de los tres años inmediatamente precedentes), se situó en los 30.550. Estos exportaron por valor de 28.055 millones de euros, el 99,9% del total.