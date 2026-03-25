Consejo de alto voltaje en Indra: los nombres en los que piensa el Gobierno para suceder a Escribano

Espadas en alto en Indra. El aspirante a campeón nacional de la defensa celebra este miércoles un consejo de administración de máxima tensión entre sus principales accionistas. Por un lado, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con el 28% de las acciones, es decir, el Gobierno; por otro, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), con el 14,3%, la fabricante de componentes para la industria militar que durante once meses estuvo negociando una fusión y que es propiedad del propio presidente de Indra, Ángel Escribano y su hermano menor, Javier. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha perdido su confianza en la familia Escribano y ya piensa en cómo suceder al máximo ejecutivo de la cotizada. Por su lado, el empresario madrileño, que estuvo este viernes en Moncloa frente al poderoso director de la oficina de Asuntos Económicos, Manuel de la Rocha, espera mantener al menos un apoyo del 51% del máximo órgano de gobierno de la compañía gracias al apoyo de los vocales independientes.

Escribano no lo va a tener fácil, aunque desde su entorno se desliza que "está bien y trabajando duro" estos días, el Gobierno ya piensa en sus posibles sucesores, según aseguran a EL PERIÓDICO fuentes empresariales. La opción más factible pasa por colocar a un presidente no ejecutivo de la SEPI, posición en la que algunas fuentes sitúan al consejero dominical y exministro socialista de Industria, Turismo y Comercio y director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno entre 2004 y 2006, Miguel Sebastián, que seguiría acompañado de José Vicente de los Mozos como consejero delegado. El ejecutivo vallisoletano, que desde 2021 es presidente del Comité Ejecutivo de Ifema -institución dependiente de la Comunidad de Madrid, por lo cual algunos medios le sitúan en la órbita del PP-, llegó a la tecnológica en mayo de 2023 tras años en Nissan y Renault, donde llegó a ser presidente de la filial española y vicepresidente ejecutivo del grupo Renault. El mandato del CEO termina en tres meses y algunas fuentes apuntan que si no hay cambios, ha pensado incluso en dimitir ante la tensión que vive la compañía entre la SEPI y EM&E.

Tampoco se descarta la opción de que el Gobierno coloque a un directivo presente en el sector y bien considerado en Moncloa como el catalán Raül Blanco, actual director ejecutivo de estrategia de la fabricante vasca de motores militares Sapa, expresidente de Renfe y secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa entre 2018 y 2022 con Reyes Maroto al frente del ministerio. Blanco fue también secretario de industria del PSC y mantiene una buena sintonía con el actual ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, según apuntan fuentes empresariales. De la terna posible no se descartan otros nombres, pero pierden fuerza, como el vicepresidente de Telefónica y amigo personal de Pedro Sánchez, Carlos Ocaña, e incluso Ángel Simón, ex consejero delegado de CriteriaCaixa y que ocupó la presidencia de Agbar.

El futuro de Ángel Escribano en la presidencia de Indra se jugará, en buena medida, en el bloque de consejeros independientes, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. Se trata de siete perfiles con amplia experiencia en sectores como las telecomunicaciones, la banca, la industria, la aeronáutica y el capital riesgo. De partida, Escribano tiene asegurados tres votos: el suyo, el de su hermano Javier como representante de EM&E y el del consejero de Amber Capital, Pablo Jiménez de Parga. Enfrente se alinean cuatro: los tres de la SEPI —Juan Moscoso, Antonio Cuevas y Miguel Sebastián— y el de Sapa, Jokin Aperribay, contrario a la fusión desde el primer momento. Con el equilibrio de fuerzas sobre la mesa, todas las miradas se dirigen ahora a los siete independientes: de su decisión dependerá que Escribano siga adelante o no pese al rechazo de la SEPI.

Acuerdo con la surcoreana Hanwha

Pese a la crisis desatada en la gobernanza de Indra, la compañía sigue con su hoja de ruta y este martes presentó su nuevo obús autopropulsado a cadenas tras alcanzar un acuerdo tecnológico e industrial con la compañía surcoreana Hanwha. La cotizada asumirá la autoridad de diseño y la propiedad intelectual de las plataformas del obús autopropulsado K9 desarrolladas por Hanwha. El Ministerio de Defensa adjudicó a la UTE formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) los contratos para el desarrollo de los programas de modernización militar de los nuevos sistemas de artillería de ruedas y de cadenas por un importe de 4.554 millones. La compañía participada por el Estado invertirá 130 millones para fabricar en España su nuevo obús. El crédito de este contrato fue recurrido por Santa Bárbara ante el Tribunal Supremo y el Gobierno busca un acuerdo entre las partes para que no haya sentencia desfavorable a la adjudicación.

Las dudas sobre la continuidad de la cúpula de Indra, sin embargo sí le han costado a Indra hasta 1.300 millones de capitalización bursátil desde que aparecieron las primeras informaciones en prensa al comienzo de febrero sobre el futuro de su presidente Ángel Escribano y hasta un 27% desde sus máximos históricos cuando alcanzó los 66,15 euros. Fuentes de Indra subrayan que no existe "ninguna previsión" sobre el consejo de administración de este miércoles más allá de su celebración ordinaria, fijada desde hace meses, y aseguran que la compañía trabaja "con plena normalidad". Según estas fuentes, una vez descartada la operación que podía generar controversia, "no hay motivo alguno para esperar inestabilidad entre los socios".

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Este lunes, CCOO expresó su "preocupación" ante la inestabilidad en la cúpula de Indra, al tiempo que pidió al Gobierno "coherencia institucional". "Queremos expresar nuestra firme preocupación ante los movimientos que se están produciendo en torno a Indra, una empresa estratégica para el presente y el futuro industrial, tecnológico y geopolítico de nuestro país", señaló la sección sindical de Industria en Indra en un comunicado, que destacó que esta "no es una empresa más". CCOO defiende que Indra es "una pieza clave en la construcción de la soberanía tecnológica de España y de Europa, especialmente en ámbitos críticos como la seguridad y la defensa".