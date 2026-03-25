España maniobra para evitar el desvío a otros países de barcos cargados de gas natural si empeora la crisis energética

España está logrando mantener la normalidad en las operaciones del sistema gasista en pleno terremoto internacional por la guerra en Oriente Medio. Las descargas de gas previstas en el país, por gasoducto y por barco, están llegando en las últimas semanas sin problemas. El Gobierno, no obstante, se lanza a reforzar la legislación vigente para evitar el desvío a otros de barcos cargados de gas a España en situaciones de emergencia.

El Ejecutivo quiere poner más difícil que empresas energéticas aprovechen las subidas de precios del gas para incumplir contratos de descarga en España y decidan mandar los buques a otros destinos en los que puedan vender la energía a mejor precio en caso de que supongan un riesgo para la seguridad suministro nacional. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, ha aprovechado el real decreto-ley de medidas ‘anticrisis’ aprobado la semana pasada para reforzar las garantías de cumplimiento de las llegadas de gas al país.

La normativa vigente ya establecía que las compañías energéticas están obligadas a la adquisición de todo el gas necesario para cumplir con sus contratos de suministro y de disponer de garantías de suficientes para dar cobertura total a su actividad, y ya se recogía que deben evitar con sus operaciones que haya restricciones de suministro o situaciones extraordinarias para la operativa del todo el sistema. Pero el Gobierno quiere asegurarse de su cumplimiento reforzando las posibles sanciones.

“El régimen sancionador sin embargo no está suficientemente modulado para que disuada comportamientos oportunistas en situaciones de crisis”, se recoge en el real decreto-ley. “Es por ello que debe intensificarse la sanción introduciendo una nueva tipología (infracción muy grave) que eleve las multas hasta los 30 millones de euros en el caso de incumplimiento de los programas de aprovisionamiento al sistema gasista español”.

La catalogación de estos incumplimientos como infracciones muy graves y la imposición de multas millonarias busca desincentivar la retirada o el desvío de aprovisionamientos a otros países en circunstancias de emergencia. Y es que la sanción de hasta 30 millones de euros podrá imponerse a las compañías cuando el incumplimiento de sus compromisos de aprovisionamiento obligue a Enagás, el gestor del sistema gasista, a declarar un escenario de operación excepcional. Y también si el desvío de los barcos metaneros se producen cuando ya esté establecida esa situación de operación excepcional, cuando exista un riesgo para la seguridad de suministro o cuando se haya declarado una situación de crisis.

Exposición mínima a Oriente Medio

El Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y Enagás están realizando en las últimas semanas una monitorización pormenorizada especial de todos los aprovisionamientos y de la evolución de las reservas. Una labor de vigilancia con la que se confirma de momento un funcionamiento sin incidencias y que se han ejecutado las llegadas de todo el gas natural contratado tanto por gasoducto (que se daba por descontado) como por barco (que podría verse afectado por la escalada bélica en una de las regiones de mayor producción de gas) desde el inicio de la guerra.

Desde que arrancaron los ataques de EEUU e Israel sobre Irán, el pasado 28 de febrero, y hasta el 15 de marzo las plantas de regasificación españolas han recibido los 13 buques metaneros previstos, que han descargado un total de 11,4 teravatios hora (TWh) de gas natural licuado, según los datos internos de Enagás. Desde el inicio de la guerra no se ha producido ninguna cancelación ni ningún retraso. Todos los barcos contratados y programados para estas semanas han llegado al mercado español… porque ninguno de ellos tenía que atravesar el estrecho de Ormuz, el paso estratégico de transporte de gas y crudo mundial y que Irán mantiene bloqueado en represalia por los bombardeos.

El año pasado España recibió gas natural procedente de una quincena de países y en lo que va de año, de un total de nueve países productores. Sólo uno de ellos, Qatar, tiene que transportar su gas natural licuado atravesando el estrecho de Ormuz. Qatar es una de las grandes potencias gasistas internacionales y en las últimas semanas ha sufrido ataques de represalia por parte de Irán a sus infraestructuras energéticas, que ha provocado un parón de las exportaciones desde la plantya de Ras Laffan, la mayor instalación de GNL del país.

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España no ha recibido ningún barco metanero desde Qatar ni desde el inicio de la guerra ni, de hecho, tampoco desde el principio del año, porque las empresas energéticas que operan en el mercado nacional no tenían contratado ningún suministro procedente del país árabe. En 2025 las importaciones procedentes de Qatar, y por tanto con tránsito a través del estrecho de Ormuz, representaron sólo un 1,7% del total de compras del sistema gasístico nacional.